Jaquelline Grohalski conta a verdade sobre o namoro com Lucas Souza

Apaixonada, Jaquelline Grohalski abriu o coração sobre o romance com Lucas Souza. Os dois começaram a se relacionar durante A Fazenda 15 e após a influenciadora ser consagrada campeã, abocanhando o prêmio de R$ 1,5 milhão com 56,17% dos votos do público, eles decidiram seguir juntos na vida real, com direito a pedido de namoro em rede nacional e tudo!

A nova milionária falou em entrevista exclusiva para a Record TV sobre a emoção da vitória, abriu o jogo sobre as amizades que fez durante o confinamento e também sobre sua decepção com Kally, depois de ver algumas atitudes da cantora.

Confira:

Você esperava vencer A Fazenda?

Nem nos melhores sonhos. Nunca imaginei!

Após sair cancelada em outro reality, o que deu certo, na sua opinião, para você ter vencido A Fazenda?

O mais importante é a gente reconhecer nossos erros, nossas falhas, ter humildade sempre, voltar atrás e mostrar quem a gente é, realmente. Lá, no outro reality, eu tive pouco tempo, só duas semanas para mostrar quem eu era. Mesmo assim, mostrei que era amiga, animada, mas eu era uma pessoa muito jovem, querendo viver do oito ao oitenta, não procurava muito ter um diálogo. Hoje em dia, não. Quando fazem fofoca, quando me trazem algo, não sou uma pessoa influenciável. Tenho minha própria opinião. Fui aberta a ser intensa como geminiana, sou no meu dia a dia, amiga, família e fui também para mostrar minhas origens e a força da mãe e mulher que eu sou.

O que pretende fazer com o prêmio?

Para o meu futuro.

Você pretende manter a amizade com o Pôr do Sol aqui fora?

Sim, do Pôr do Sol, 100%.

Com quem você não quer amizade aqui fora?

Vi muitas coisas que me chatearam, de verdade. Algumas pessoas, fora do Pôr do Sol, não vão ter contato com a minha família, essas coisas. Vai cumprimentar, normal, até porque a gente trabalha no mesmo círculo. Estou procurando não ter mágoa de ninguém e estou evitando, desde que eu saí, ver coisas que me magoam. Às vezes, a gente está ali, só de pegar o celular e ver algo da sua família ou das próprias redes, acaba vendo algo e diz “poxa, você se doou tanto”. Eu entreguei muito amor para todo mundo do Pôr do Sol, mas eu tive uma decepção, todo mundo soube, que foi a pior: a Kally. Acho que a gente já se resolveu, mas não tem como ser 100% como era antes. Mas meu carinho está aqui, minha admiração por ela. Como eu disse pra ela: “vou levar sempre ela no meu coração, mas acho que ela tem outros planos aqui fora, e talvez alguns planos dela não fazem mais parte dos meus”. Eu respeito a história dela, das escolhas dela, estou feliz por ela. Meu carinho e respeito vão sempre estar aqui.

Como fica seu relacionamento com o Lucas?

Já está tendo. A gente sempre foi grandes amigos. Sempre deixei bem claro pra ele que se aqui fora a gente não conseguisse ter um relacionamento de homem e mulher, que eu sempre iria ser amiga dele, porque ele me deu força na hora em que eu precisei, foi meu amigo e me estendeu a mão. A gente está aqui disposto a conhecer um ao outro. Ele saiu de uma forma triste, mas ele procurou a minha família, que também acolheu muito ele. Vi que ele teve uma atitude muito bacana, ainda mais por eu ser mãe, eu me preocupo muito em ter uma pessoa ao meu lado que vai pensar não só em mim, mas na minha filha também. A gente que é mãe não pensa só num relacionamento único, a gente pensa num contexto inteiro. Eu gostei muito disso nele e estamos abertos a nos conhecer. Estou apaixonada, ele também está. Estamos dispostos a viver isso, do nosso jeitinho.

Quais são seus planos pós Fazenda?

Vão ser maiores do que eu estou sonhando, porque eu coloquei nas mãos de Deus. Obrigada a todo mundo que torceu para mim, vibrou e se dedicou em alguma roça ou nesta final, aos meus fãs, todo o público brasileiro. Todo mundo que se identificou comigo, com a garra que eu mostrei no programa, minha força e a minha origem. Seja você do Norte, Nordeste, seja de onde for. Sempre leve as suas raízes, não importa o seu Estado ou a sua comunidade.

Lucas Souza e Jaquelline

Lucas faz uma surpresa e pede Jaquelline em namoro Instagram/Reprodução

Lucas Souza e Jaquelline

“Tá manipulando meu coração”, declara Lucas Souza sobre Jaque Instagram/Reprodução

Jaquelline

Jaquelline Instagram/Reprodução

Ex-BBB Jaquelline Grohalski

Ex-BBB Jaquelline Grohalski mudou o visual para A Fazenda 15 Instagram/Reprodução

Ex-BBB Jaquelline Grohalski

Ex-BBB Jaquelline Grohalski muda o visual para A Fazenda 15 Instagram/Reprodução

Ex-BBB Jaquelline Grohalski

Ex-BBB Jaquelline Grohalski muda o visual para A Fazenda 15 Instagram/Reprodução

Jaquelline

Jaquelline Instagram/Reprodução