Maioria dos brasileiros é a favor de obrigatoriedade e vai tomar vacina contra Covid

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (22) mostra que a maioria dos brasileiros é a favor da obrigatoriedade para que brasileiros tomem a vacina contra Covid-19. Ao mesmo tempo, grande parte da população também pretende se imunizar.

Segundo a pesquisa, 53,3% dos entrevistados responderam que a vacinação deve ser obrigatória, assim que o imunizante tiver disponível. O percentual representa uma oscilação para baixo em relação ao visto no levantament

o anterior, mas dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Em setembro, 55,2% defendiam esta posição. Por outro lado, 41,3% são contra a obrigatoriedade da imunização. O número oscilou positivamente, já que era de 38,6% na pesquisa de setembro

O percentual de quem pretende se vacinar, caso a imunização não seja obrigatória, cresceu, se comparado ao levantamento de setembro de 2020. Agora, é de 65,7%, contra 61,2% da pesquisa anterior. 21,8% dos entrevistados responderam que pretendem tomar a vacina a depender do país de onde ela foi importada, enquanto 9,2% disseram que não irão se imunizar.

A pesquisa ouviu 2.292, em 238 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, entre os dias 16 e 19 de janeiro deste ano. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%.

Por | Bahianoticias