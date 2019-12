PRF na Bahia finaliza Operação Natal com mais de 10 mil veículos fiscalizados

Em 05 dias de operação, mais de 800 condutores foram flagrados realizando ultrapassagem proibida nos trechos baianos das rodovias federais.



Terminou ontem (25), a Etapa Natal da Operação Rodovida na qual a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia realizou o reforço do policiamento nas rodovias federais que cruzam o estado baiano, com foco nas ultrapassagens irregulares e forte combate à embriaguez ao volante, dois fatores que aumentam os riscos de acidentes graves nas estradas.

Após 05 dias de operação, foram abordados 10.488 veículos, 11.395 pessoas foram fiscalizadas e 5.896 testes de alcoolemia realizados. Observou-se um aumento de 14%, comparado ao mesmo período de 2018, do número de pessoas que recusaram realizar o teste do etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor, conhecido popularmente como bafômetro), totalizando 103 condutores autuados por alcoolemia ao volante na modalidade recusa.

Além disso, 15 pessoas foram flagradas conduzindo o veículo embriagadas, sendo autuadas também por alcoolemia ao volante na modalidade constatação, e 06 pessoas foram presas por embriaguez. Em relação às ultrapassagens proibidas, embora o número ainda seja alto (827), houve uma redução de 54% quando comparado ao ano passado.

A PRF também flagrou outras imprudências cometidas por condutores nas rodovias, como não uso de cinto de segurança por condutor ou passageiro (339 pessoas), não uso do capacete (47 motociclistas) e falta de descanso do motorista de veículo de carga (117 condutores).

Neste período de Natal, a Polícia Rodoviária Federal atendeu 60 acidentes nas rodovias federais baianas, sendo registrada uma redução de 4% no número de acidentes com feridos (47), manutenção do número de acidentes graves (21), quando comparado ao Natal do ano passado. Foram ainda registrados 06 acidentes com resultado morte.

A PRF alerta os condutores da necessidade de respeitar as normas de trânsito, bem como realizar a revisão do veículo. As imprudências cometidas pelos condutores, principalmente a ultrapassagem proibida, embriaguez ao volante, além da falta do uso do cinto de segurança, são fatores que agravam a situação dos acidentes. Todos fazem parte da construção de um trânsito menos violento e mais seguro.

Por | PRF