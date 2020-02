TEIXEIRA | PRF prende homicida foragido da justiça na BR 101

O motorista foi preso e conduzido à Delegacia para que possa ser encaminhado à Justiça e tenha início o cumprimento da prisão preventiva.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta segunda-feira (24), um foragido da justiça que possuía mandado de prisão em aberto pelo cometimento do crime de homicídio.

Equipe fiscalizava no Km 873 da BR 101, em Teixeira de Freitas (BA), quando abordou um veículo FIAT/Siena, com 01 ocupante.

Foram solicitados os documentos do veículo e do motorista. Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que o condutor, um homem de 35 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime de homicídio, delito previsto no art. 121 do Código Penal Brasileiro. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas (BA), com validade até 05/06/2037.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, sendo este encaminhado à autoridade competente para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

Em 2019, a PRF na Bahia prendeu mais de 50 pessoas com mandado de prisão em aberto e entregou a Justiça.

Por | PRF