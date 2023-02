6 séries sobre relacionamentos tóxicos para se alertar

ALERTA: as séries indicadas abaixo exibem aspectos que não devem ser normalizados em relacionamentos diversos. Esta não é uma seleção de obras sobre romance para suspirar ou se inspirar positivamente. São tramas que, intencionalmente, desejam deixar alertas fundamentais ao demonstrar interações danosas.

1. Me Conte Mentiras (Tell Me Lies)

A trama gira em torno do relacionamento tóxico entre Lucy e Stephen, que vivem, ao longo de oito anos, uma relação tumultuada e inebriante. Lucy vai para a faculdade no sul da Califórnia e inesperadamente se apaixona pelo sombrio e misterioso veterano Stephen DeMarco. E é aí onde mora o primeiro alerta: aspectos de mistérios que não são sanados ao longo da relação já servem como uma grande bandeira vermelha.

O relacionamento dos protagonistas é alimentado por luxúria, mas também está cheio de mentiras e abusos. Uma das cenas mais interessantes é uma na qual Lucy questiona o seu par sobre algo que a incomoda e, ao invés dele demonstrar atenção ao que ela está sentindo, ele exibe decepção e raiva, fazendo com que ela, no final, peça desculpas (sendo que ele era o errado na situação).

O curioso é que grande parte do público que assistiu à trama se queixou, justamente por não encontrar um romance bonito e inspirador ou personagens ‘bonzinhos o suficiente’, sendo que o foco da obra é justamente mostrar o que não deveria ocorrer e o que não deve ser considerado normal.

O mais interessante é que a série não foca apenas neste relacionamento abusivo amoroso, mas também em camadas tóxicas dentro das famílias dos personagens, nos laços com as mães e em amizades disfuncionais.

➨ Onde assistir: Star+

➨ Duração por episódio: 45–53 min

➨ Gênero: Drama e Suspense

➨ Número de temporadas: 1 temporada

➨ Está finalizada? Terá segunda temporada neste ano (2023)

➨ Episódios por temporada: 10 episódios

➨ Ano de lançamento: 2022

➨ Nacionalidade: EUA

2. The Teacher (A Professora)

Uma professora de ensino médio, se aproveita de sua posição de poder sobre o aluno menor de idade Eric Walker e engata com ele um relacionamento abusivo e ilícito cujas consequências se arrastam por anos na vida de ambos.

O objetivo principal da obra é levantar uma reflexão sobre como pode não ser difícil relativizar a gravidade das piores ações em algumas circunstâncias. A trama exemplifica que abusadores podem estar em quaisquer lugares, com quaisquer rostos, e que não existe algo como “essa pessoa jamais faria isso, eu a conheço”.

A produção também examina como falsos ideais da masculinidade podem se emaranhar com a realidade do abuso: o que é ser abusado quando o mundo te diz que o homem sempre quer sexo, não importa com quem seja, em qual circunstância? O que é ser abusado quando “o aluno que pegou a professora” é um clichê tão celebrado e glorificado dentro dos ambientes masculinos? Como fazer as pazes com as cicatrizes que um abuso deixou quando o “ser homem” presume invulnerabilidade emocional, primazia física, dominação sexual?

Com episódios curtos, é interessante para maratonar em um único dia ou final de semana, podendo levar as discussões para a mesa de bar.

➨ Onde assistir: Star+

➨ Duração por episódio: 30 min

➨ Gênero: Drama

➨ Número de temporadas: 1 temporada

➨ Está finalizada? A série encontra-se completa.

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Ano de lançamento: 2019

➨ Nacionalidade: EUA

3. The Affair (O Caso)

A série The Affair explora os efeitos emocionais de uma relação extraconjugal, ou seja: de uma traição, um caso. Noah é um professor que está tentando publicar seu segundo livro. Tem um casamento feliz e quatro filhos, mas ressente-se por depender do seu sogro. Alison é uma jovem garçonete que está juntando os cacos da sua vida e do próprio casamento após uma tragédia. É a relação entre dois personagens que vai gerar as diversas, intensas e pesadas repercussões.

A trama, que é repleta de diálogos fortes e reflexivos, não banaliza traições como pode parecer à primeira vista. Com detalhes firmes sobre consequências (principalmente a partir da segunda temporada), ela aprofunda questões psicológicas e discute cada vez mais as visões divergentes dos diferentes personagens. E, quando há qualquer tipo de falta de ‘punição’, há uma crítica social densa por trás. Logo, não é uma trama para pensar que ‘tudo bem trair’ e quem chegar ao final pode entender as metáforas que vão para uma outra angulação.

O ponto mais criativo e curioso da obra é que todo o caso é contado a partir das memórias de diferentes personagens. Eles chegam a lembrar de momentos iguais de formas que não são parecidas, assim como realmente funciona quando lembramos de algo que se passou muito tempo atrás.

O jogo de egos e de como a nossa memória seleciona o que realmente fica marcado são alguns dos pontos bem trabalhados na obra. Noah, por exemplo, sempre lembra da esposa ‘mais desarrumada’ e de Alison mais ‘sedutora’, enquanto as próprias mulheres lembram de formas diferentes desses detalhes. São pontos assim, para quem souber perceber as entrelinhas, que criam uma narrativa original e instigante.

➨ Onde assistir: HBO Max

➨ Duração por episódio: 1h

➨ Gênero: Drama

➨ Número de temporadas: 5

➨ Está finalizada? A série encontra-se completa.

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Ano de lançamento: 2014

➨ Nacionalidade: EUA

4. Big Little Lies (Pequenas Grandes Mentiras)

Sete episódios foram suficientes para fazer de Big Little Lies uma das melhores produções de 2017. Adaptada do livro homônimo de Liane Moriarty, a série da HBO apresenta três mães que se aproximam quando seus filhos passam a estudar juntos no jardim de infância. Até então, elas levam vidas aparentemente “perfeitas”. Mas, a cidade pequena entra em choque com um assassinato na festa da escola.

É aí que a produção passa a retratar como a violência está introjetada na vida das mulheres com diferentes nuances e impactos. Uma sequência de traumas, intrigas e disputas passa a ser exibida através dos depoimentos de testemunhas à polícia com recursos de flashback para contextualizar tudo o que aconteceu antes do crime.

Os diversos tipos de agressões em relacionamentos amorosos, familiares e em outros âmbitos passam a ser destacados em entrelinhas e também de formas explícitas, enquanto passamos a descobrir a força da sororidade e os segredos que cada uma dessas mulheres carregam como pesos em suas costas.

Em resumo, está aqui uma baita obra-prima sem romantizações sobre maternidade, amizade, vida adulta, feminismo e diversos outros alertas sociais. E não precisa de desespero, porque apesar de ter mais uma temporada e a terceira em especulação, a primeira é totalmente fechada e pode ser devorada em um único dia sem esforços.

➨ Onde assistir: HBO Max

➨ Duração por episódio: 45–58 min

➨ Gênero: Drama e Suspense

➨ Número de temporadas: 2

➨ Está finalizada? A série encontra-se completa.

➨ Episódios por temporada: 7

➨ Ano de lançamento: 2017

➨ Nacionalidade: EUA

5. The Undoing

A trama de mistério da HBO é baseada no livro You Should Have Known, de Jean Hanff. A produção apresenta a terapeuta Grace (Nicole Kidman), que é dedicada ao marido médico, ao filho e aos pacientes. Reflexiva, ela lida com diversos casais em seu consultório, enquanto mantém sua lealdade, confiança e fidelidade ao marido.

Mas, de uma hora para outra, o seu marido desaparece e Grace percebe, então, que ele não era a pessoa que dizia ser. Em meio a um caso de assassinato e com o seu marido aparentando estar foragido, ela tenta juntar as peças da situação e já não sabe mais em quem acreditar.

Com atuações deslumbrantes e simbologias bem apresentadas até na paleta de cores, The Undoing não exibe nada gratuitamente. Cenas fortes podem, inclusive, ser muito gráficas e servir como gatilho para quem tem sensibilidade perante violências.

Para quem está em busca de um mistério feito para aprofundar questões como manipulações psicológicas (gaslighting) e outros tipos de abusos, esta é a pedida ideal. The Undoing não é uma trama para quem quer focar apenas em respostas para um quebra-cabeça, mas é, principalmente, uma obra para que se reflita sobre as mensagens ali emitidas.

➨ Onde assistir: HBO Max

➨ Duração por episódio: 1h

➨ Gênero: Drama e Suspense

➨ Número de temporadas: 1 temporada

➨ Está finalizada? A série encontra-se completa.

➨ Episódios por temporada: 6 episódios

➨ Ano de lançamento: 2020

➨ Nacionalidade: EUA

6. Doctor Foster (Doutora Foster)

A produção, que tem uma primeira temporada fechada – e uma segunda que foi considerada desnecessária pela grande maioria –, acompanha a vida da Dra. Gemma Foster, uma mulher que parece ter sua vida e carreira sob controle. Ela começa, porém, a desconfiar que seu marido, Simon, a está traindo. Determinada a descobrir a verdade, ela inicia uma investigação que afeta sua vida, a de sua família e a de seus pacientes.

A série, que pode ser devorada em um fim de semana, apresenta mensagens de alerta, como a noção de que um relacionamento em que se vira detetive, independente do que se descubra, já é, nitidamente, algo que está se tornando perigoso, questionável e não mais saudável.

O ângulo mais problemático, então, pode nascer da culpa de quem está gerando desconfianças e não está sabendo sanar isso da melhor maneira, ou pode, ainda, surgir por algum descontrole de quem passou a levar uma relação sem buscar a paz. Questões diversas sobre respeito, relações com filhos e outros aspectos também ficam inclusos na obra.

➨ Temporadas: 2 temporadas (5 episódios em cada)

➨ Duração de episódios: Em torno de 52 min (cada)

➨ Idioma original: Inglês

➨ Gênero: Drama

➨ Canal/streaming de origem: BBC (disponível na Netflix)

➨ Finalizada? Sim

EXTRA: O Verão Que Mudou a Minha Vida, no Prime Video. A trama relativiza a ideia de homens/pessoas misteriosas, que tratam mal o parceiro e que vivem entre altos e baixos (claramente como em um relacionamento abusivo).

