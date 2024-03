63% acham que data do golpe deveria ser desprezada, diz Datafolha

Para 28%, data deve ser lembrada e 9% não responderam; em 31 de março de 1964, houve o golpe militar que deu início à ditadura no Brasil

O movimento político Diretas Já teve como objetivo restabelecer as eleições diretas para o cargo de presidente da República durante a ditadura militar no Brasil reprodução/EBC

PODER360 30.mar.2024 (sábado) – 14h14



Para 63% dos brasileiros, data do golpe de 1964, 31 de março, deveria ser desprezada, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (30.mar.2024). Outros 28% disseram que a data deve ser lembrada e 9% não souberam responder.

A empresa ouviu 2.002 pessoas de 19 a 20 de março de 2024 em 147 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos.

Entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 58% disseram que a data não deveria ser lembrada. Outros 33% disseram que merece celebração. Entre petistas, 68% são contra a celebração da data e 26% a favor.

No domingo (31.mar.2024), fará 60 anos do início da ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos.

O Ministério dos Direitos Humanos havia planejado um ato em homenagem aos “perseguidos” pela ditadura, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou cancelar.