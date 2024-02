73,4% não sabem citar uma medida de Lula que ajudou a população

Paraná Pesquisas perguntou também sobre “erros” da gestão petista, e quase 60% não souberam responder. Leia o quadro completo de respostas no texto

Entre os que souberam citar alguma medida ou ação do governo Lula que ajudou a população, 8,6% citaram investimentos no Bolsa Família ou auxílios de renda para os mais carentes Reprodução/Youtube – 8.fev.2024

PODER360 12.fev.2024 (segunda-feira) – 15h38



Levantamento da empresa Paraná Pesquisas divulgado nesta 2ª feira (12.fev.2024) mostra que 73,4% dos brasileiros não sabem citar uma medida ou benefício à população que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou ou está realizando, enquanto 26,6% responderam que sabiam. Eis a íntegra do estudo (PDF – 439 kB).

A empresa fez a seguinte pergunta: “O(A) Sr(a) saberia dizer alguma obra, medida administrativa ou benefício à população que o governo do presidente Lula realizou ou está realizando até o momento?”.

Dos que souberam dizer alguma obra, medida ou benefício à população promovidas pela administração petista, 8,6% citaram investimentos no Bolsa Família ou auxílios de renda à população carente. Leia abaixo o quadro completo:

ERROS DO GOVERNO LULA A empresa perguntou também se as pessoas saberiam dizer alguma falha ou erro cometidos pela administração do presidente Lula até o momento. Eis o que foi perguntado: “O(A) Sr(a) saberia dizer alguma falha ou erro que o governo do presidente Lula realizou ou está realizando até o momento?”.

Quase 59% responderam que não, enquanto 41,1% disseram que sim.

Eis os 3 temas mais citados entre os que se lembraram de algum erro da gestão Lula:

aumentou impostos / reajustou impostos – 6,6%; está envolvido em boatos de corrupção / não está combatendo a corrupção – 4,8%; excesso de gastos / muitas viagens – 4,8%. Leia o quadro completo com as respostas abaixo:

METODOLOGIA A empresa Paraná Pesquisas realizou entrevistas pessoais com 2.026 eleitores com 16 anos ou mais distribuídos em 164 municípios nos 26 Estados e no Distrito Federal. O levantamento foi conduzido de 24 a 28 de janeiro de 2024. A margem de erro é de 2,2 p.p. para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.