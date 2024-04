8ª Coorpin localiza dupla envolvida em homicídio em Teixeira de Freitas

Eles foram encontrados no bairro Vila Vargas, nesta quinta-feira (25). Um deles é um adolescente.

Um homem foi preso e um adolescente apreendido suspeitos de envolvimento na morte de Ademar Barbosa de Souza, de 59 anos, e na tentativa de homicídio de sua companheira, de 64. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (25), no bairro Vila Vargas, em Teixeira de Freitas, e os autores foram localizados algumas horas depois, por investigadores da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) da cidade.

O corpo de Ademar foi encontrado em sua residência. Ele estava amordaçado e com as mãos amarradas, além de apresentar sinais de tortura e asfixia. Já a companheira dele, que é portadora de doença mental, apresentava hematomas em um olho e lesões no punho e em outras partes do corpo. Ela foi socorrida para um hospital da região.

Imagens de câmeras de segurança e o trabalho de inteligência do Núcleo de Homicídios de Teixeira de Freitas e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Extremo Sul) auxiliaram na identificação dos suspeitos. Um deles foi localizado no momento em que embarcava em um táxi com destino ao município de Prado.

A dupla confessou o crime e informou que estava com outros dois comparsas. “Eles pretendiam, de início, praticar um roubo contra o irmão de Ademar. A ideia era amarrar o homem e aguardar o seu irmão chegar, momento que seria abordado e anunciado o roubo. Porém, os fatos saíram do controle do grupo, resultando na morte da vítima”, explicou o coordenador regional de Teixeira de Freitas, delegado Moisés Nunes Damasceno.

A dupla foi submetida aos exames de lesões corporais de praxe, ficando o homem à disposição da Justiça e o adolescente, de 17 anos, apresentado ao Ministério Público. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos na ação criminosa.

Texto: Ascom PC