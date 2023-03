A agenda remendada de Jerônimo na China, a marcação cerrada em Geraldo e o absurdo em Itabuna

Foto: Divulgação

Salvador no alvo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem dito a aliados próximos que virá “com sangue nos olhos” para as eleições de 2024 em Salvador. Embora alguns integrantes da base admitam a possibilidade de mais uma pulverização de candidaturas, o governador quer apenas um candidato da base governista para enfrentar a tentativa de reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil). Fontes do Palácio de Ondina dizem que o nome ainda não foi definido, mas garantem: o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que muito deseja disputar a prefeitura, não é, nem de longe, o favorito do líder petista.

Persona non grata

Por falar no vice-governador, Geraldo anda cada vez mais isolado na gestão estadual. Sem espaço e sem prestígio, o emedebista não é bem visto por integrantes do governo, que o consideram um “personagem incoveniente”. Mas, por enquanto, ele não parece se importar muito. “É admirável a força de vontade de Geraldo em continuar tentando passar a imagem de que ele tem moral no governo”, diz um parlamentar, sob anonimato.

Pense num absurdo…

Sabe aquela velha máxima imortalizada pelo ex-governador Octávio Mangabeira de ‘pense num absurdo, na Bahia tem precedente’? Pois o novo episódio vem de Itabuna. Por lá, o prefeito Augusto Castro (PSD) não nomeou até hoje os cinco funcionários no gabinete do vice-prefeito Enderson Guinho (União Brasil), que rompeu com o pessedista. Guinho foi à Justiça e ganhou na primeira instância, que determinou a nomeação dos servidores no prazo de 15 dias. O prefeito não cumpriu, recorreu e pediu a suspensão do prazo, negado pela desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro. O prazo venceu na última segunda-feira (20) e o prefeito simplesmente ignorou a decisão.

… Na Bahia tem precedente

E não para por aí. Não satisfeito, Augusto Castro decidiu, à revelia do vice-prefeito, nomear outras cinco pessoas que não frequentam o gabinete de Guinho. Para completar, o prefeito impetrou um novo agravo, desta vez ao presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Nilson Castelo Branco, que decidiu pela suspensão da exigência de prazo da nomeação. Estamos de olho, viu, Augusto?!

Agenda remendada

Líderes do Palácio de Ondina estão correndo contra o tempo para montar uma agenda alternativa para o governador Jerônimo Rodrigues na China. O petista baiano vai integrar a comitiva do presidente Lula, que, segundo garante fontes governistas, não comprou a pauta que Jerônimo pretendia discutir com empresários chineses, como a Ponte Salvador-Itaparica e o monotrilho do Subúrbio, projetos que não saíram do papel, embora sejam prometidos há anos. Com Jerônimo sem agenda na China e a reboque de Lula, governistas tentam esticar a estadia na China para tentar levar à frente a pauta baiana.

Salvação chinesa

A viagem de Jerônimo à China, inclusive, tem sido tratada como a tábua de salvação para o governo reembalar promessas e ter o que apresentar no balanço de 100 dias de governo, a serem completados no início de abril. O governador já anunciou que vai tratar com os chineses pelo menos três pautas que se arrastam na morosidade das gestões petistas: sobre a viabilidade da ponte Salvador-Itaparica, obra que o PT prometeu inaugurar dez anos atrás; sobre o VLT do Subúrbio, cujas obras foram abandonadas, mesmo depois de Rui Costa ter desativado as linhas de trem; além de finalmente tentar um acordo para a montadora BYD ocupar o antigo parque automotivo da Ford, que deu adeus ao Estado e deixou um rastro de desemprego e retração na economia. Falta saber se, nos 45 minutos do segundo tempo, o governo vai conseguir montar essa agenda.

Marcação cerrada

Jerônimo desenhou um esquema tático para que seus interlocutores mais próximos façam marcação cerrada sobre o vice-governador Geraldo Júnior enquanto ele estiver fora em missão internacional na China. O petista não esconde o receio de deixar a caneta nas mãos do vice. Segundo auxiliares da governadoria, Jerônimo teme que, uma vez empoderado provisoriamente com a caneta de governador em exercício, o emedebista saia das quatro linhas com anúncios e decisões fora do combinado. O governador, inclusive, já escalou o secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano (PT), para fazer uma espécie de marcação individual, homem a homem, para evitar arroubos e contornar eventuais situações embaraçosas.

Cochilo governista

Apesar de serem minoria na composição das comissões da Assembleia Legislativa, deputados da oposição aproveitaram o cochilo dos governistas para fazer valer o poder de fiscalização sobre a máquina estadual. Depois do estrago feito, o líder de Jerônimo na Assembleia, Rosemberg Pinto, apelou à Mesa Diretora para mudar a regra regimental e ainda aplicar efeito retroativo para anular a convocação do secretário.

Sua chamada está sendo encaminhada…

Quem também está na mira dos deputados é a secretária de Saúde, Roberta Santana, cuja fama de não atender nem retornar ligações já começa a incomodar. Um parlamentar chegou a relatar que vem tentando por 15 dias falar com a secretaria acerca de uma criança prematura com microcefalia que aguarda pela regulação há 27 dias no interior da Bahia.

O forasteiro

O presidente da União dos Municípios da Bahia UPB, Quinho Tigre (PSD), que foi coordenador da campanha de Jerônimo na região Sudoeste da Bahia, vai lançar a sua esposa, Dirleia Santos Meira, candidata a vereadora de Vitória da Conquista. Quinho não esconde de ninguém seu desejo de disputar a prefeitura da terceira maior cidade do estado em 2028 e, segundo político da região, articula a candidatura da esposa já como parte desta articulação. Contudo, a recepção não tem sido muito boa e o prefeito tem sido chamado de forasteiro em Conquista.