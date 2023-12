A verdadeira meta de Aécio Neves para 2026

Igo Estrela/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/MetrópolesEmbora seja estimulado por aliados a concorrer ao governo de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB) mira outro cargo nas eleições gerais de 2026.

Segundo tucanos próximos a Aécio, a verdadeira meta dele é tentar voltar ao Senado, Casa onde ocupou uma cadeira entre 2011 e 2018.

A avaliação é de que, embora Aécio tenha recall em Minas Gerais, o cenário fiscal e político no estado é ruim para qualquer político que suceder Romeu Zema (Novo).

O estado, já governado por Aécio entre 2003 e 2010, enfrenta grave dificuldade financeira e vive sob a ameaça constante de greve de policiais militares.

Aécio quer focar em Minas Foi justamente em razão de seus planos eleitorais para 2026 em Minas Gerais que Aécio não quis assumir a presidência nacional do PSDB.

Segundo aliados, o deputado pretende intensificar agendas no estado nos próximos meses, após se afastar de lá durante o período de “ostracismo”.

foto-aecio-neves-deputado-psdb-condenação-propina

O deputado federal Aécio Neves disse a aliados não ter interesse em assumir a presidência do PSDB Hugo Barreto/Metrópoles

foto-8-governador-rio-grande-do-sul-eduardo-leite-da-entrevista-igor-gadelha-metropoles-brasilia-08022023

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite deixou a presidência do PSDB Luis Nova/Especial Metrópoles

marconi perillo senado convençao psdb goiania (4)

Ex-governador de Goiás Marconi Perillo assumiu a presidência nacional do PSDB Vinicius Schmidt/Metrópoles

