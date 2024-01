Abel Ferreira quebra recorde com novo contrato milionário no Palmeiras

De contrato renovado, Abel Ferreira marcou a última terça-feira (16/1) como o dia do fico para o torcedor palmeirense. Pelos próximos dois anos, o português seguirá como técnico do Palmeiras e, para selar o acordo, o Verdão ofereceu o maior contrato da história de um técnico no futebol sul-americano.

Segundo o jornal português O Jogo, Abel Ferreira receberá 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 64,4 milhões), já livres de impostos, pelos dois anos de contrato assinado com o Palmeiras.

Os valores acertados entre Abel e Palmeiras ultrapassaram o contrato milionário que Marcelo Gallardo tinha com o RiverPlate até o fim do ano de 2022. Na época, Gallardo recebia cerca de 4,5 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 24 milhões com a correção monetária).

O contrato de Abel também superou o de seu conterrâneo Jorge Jesus, quando esteve no comando técnico do Flamengo, em 2019. No Rubro-Negro, Jesus recebia o equivalente a R$ 2,1 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$ 9,45 milhões com a correção monetária).

Além dos valores do novo vínculo, o novo contrato de Abel Ferreira também estabeleceu uma multa rescisória de 8 milhões de euros (equivalente a R$ 42,8 milhões).