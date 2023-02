Acidente mata motorista de veículo e deixa dois feridos em Jucuruçu

Um grave acidente automobilístico, na região do município de Jucuruçu, matou o condutor de um veículo de passeio neste sábado (11) de fevereiro.

A vítima ocupava um veículo modelo FIAT Uno de cor cinza e placa JSJ-9320, licenciado em Jucuruçu (BA), que acabou saindo das pista e caiu numa ribanceira.

O condutor identificado como José Alves de Souza Filho (47 anos), acabou morrendo no local, devido a gravidade dos ferimentos. No veículo também estavam a esposa e filha do condutor que foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar.

As autoridades foram informadas sobre o acidente. Sendo autorizado pelo delegado da polícia civil, a guia de levantamento cadavérico. O corpo foi transferido para o IML de Itamaraju.

Exames periciais foram efetivados antes da liberação do corpo aos familiares.