Acidente na BR-101 em Itamaraju deixa 03 pessoas feridas

Um acidente automobilístico na manhã dessa quinta-feira (13) de abril, deixou os ocupantes de um veículo de passeio feridos e necessitou de cuidados para médicos para o condutor.

O registro do caso foi na altura do KM 817, numa curva acentuada, que ao longo de bastante tempo tem sido local de inúmeros acidentes, na BR-101 entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

Pessoas que transitavam pelo local prestaram socorro ao condutor do veículo Hyundai HB20s, de cor branca e placa PKF-5B13, licenciado em Eunápolis, lhe encaminhado para o hospital municipal de Itamaraju.

A central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), também foi mobilizado, sendo deslocado duas equipes com informações que levavam acreditar que as pessoas necessitavam de um rápido resgate.

Os profissionais de saúde prestaram atendimento aos feridos, mas todos optaram a permanecer no lugar do acidente.

O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), recebeu notificações e um boletim de ocorrência será formulado.

O veículo será removido do local por uma empresa de guinchos, as autoridades orientam redobrar a atenção ao transitar pelo trecho.