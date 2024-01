Açougueiro aposta em carne diferenciada e atrai milhões de clientes

Rogerio Betti disse que aprendeu sobre o processo do dry aged sozinho; assista à entrevista com o empreendedor

Rogerio Betti (foto) deu entrevista ao PodSonhar, podcast em parceria com o Poder Empreendedor Divulgação/PodSonhar

Rogerio Betti vem de uma família de açougueiros. O negócio de seus pais, entretanto, quebrou quando ele ainda era adolescente. Anos depois, em 2014, o empreendedor decidiu voltar para o ramo ao trazer uma nova modalidade de preparação de carne para o Brasil: o dry aged.

A técnica consiste em maturar o alimento a seco em uma temperatura e umidade controladas. A carne perde líquido e envelhece de forma controlada.

Rogério conta que começou a vender a carne para seus amigos e o produto se espalhou no de forma orgânica. “O boca a boca vai funcionando, se você faz bem feito”, declarou em entrevista ao PodSonhar, podcast em parceria com o Poder Empreendedor.

Atualmente o açougue de Rogério, o DeBetti, já atendeu 1,5 milhão de clientes, segundo o empresário. O número de atendimentos por delivery é na casa dos 600 mil. A companhia conta com 160 funcionários contratados em regime da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho).

O moço relata ter começado a estudar o dry aged depois que viu um programa sobre as melhores carnes do mundo na TV. Ele comprou uma geladeira adequada para entender como funcionava o processo.

Quando decidiu vender os alimentos, investiu inicialmente cerca de R$ 400. “Em 1 dia vendi para 10 pessoas”, declarou.

Sobre dicas para empreendedores de 1ª viagem, disse ser necessário aprender com o que não dá certo durante a jornada empreendedora. “A sabedoria está em evitar os erros, principalmente aqueles que são mais conhecidos”, declarou.

Também recomendou uma análise minuciosa do perfil do cliente com objetivo de entender as vontades de cada um. Fez uma analogia: “A pessoa não quer uma furadeira, quer um furo. Aí você vai entendendo a necessidade da pessoa para então vender a furadeira”.

RAIO-X DA DEBETTI nº de funcionários – 160; regime tributário – Lucro Real; regime jurídico – S.A. (Sociedade Anônima), de capital fechado; e-mail – [email protected]; Instagram.