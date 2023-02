Adolescente de 13 anos é estuprada por morador de rua na Barra

Um homem de 38 anos foi autuado em flagrante nesta quarta-feira (1º), na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), por estupro de vulnerável. de acordo com a Polícia Civil, o autor é um homem em situação de rua e praticou o crime contra uma garota de 13 anos na Av. Centenário, no bairro da Barra, em Salvador.

A captura contou com o apoio de uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, que também foi acionada via rádio ao local do crime.

A vítima, localizada primeiro, foi ouvida em escuta especial na Dercca. Em seguida, os policiais diligenciaram até a região em que aconteceu o delito, encontrando o suspeito.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o homem foi preso e está à disposição do Poder Judiciário.