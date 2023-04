Adolescente de 16 anos é espancada e morta no bairro Rio Sena

Uma adolescente de 16 anos foi morta por espancamento no bairro de Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O crime aconteceu na noite do último sábado (22).

Segundo a Polícia Militar, equipes da 18ª CIPM/Periperi informaram que Raynara Vitoria Sousa Celestino chegou a ser socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela 3ª DH/BTS. Autoria e motivação não estão definidas.

Na semana passada, um tiroteio entre facções criminosas no bairro do Rio Sena assustou moradores, interrompeu o transporte público e deixou estudantes sem aula.