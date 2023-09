Adriana Aguiar incentiva a ter empatia pela dor do próximo no single “Seja Diferente”

A cantora Adriana Aguiar lançou na última terça-feira, 19 de setembro, o single “Seja Diferente”, pela gravadora É Gospel Music. Com uma carreira musical sólida no cenário gospel pentecostal e sertanejo, a artista entrega uma mensagem de empatia e reflexão que busca despertar a consciência dos ouvintes. A música já se encontra disponível em todos os aplicativos de música por meio do link a seguir: https://onerpm.link/sejadiferente

Com composição de Elton Viana, “Seja Diferente” traz uma mensagem profunda sobre valores, dores e perdas, convidando todos a refletir sobre a importância de se colocar no lugar do próximo e combater o individualismo que permeia a sociedade moderna. De acordo com Adriana Aguiar, sua nova música a tocou profundamente.

“O single me fez refletir mais sobre a vida, olhar as pessoas sem julgamento, imaginando como seria estar na pele do meu próximo. E na verdade, sejamos sinceros, esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Um Evangelho que nos leva a olhar para as pessoas”, coloca. Confira o videoclipe do single: https://youtu.be/ZdbiuE1P094?si=SfjpRIAaeOUSXUvj

Qual o seu propósito de vida?

A cantora espera que o single “Seja Diferente” tenha um impacto transformador naqueles que a ouvirem, estimulando todos a repensarem seus propósitos de vida e a saírem de suas zonas de conforto. A mensagem e a interpretação de Adriana Aguiar chegam para inspirar a fazer a diferença no mundo.

O estilo musical escolhido para este single é o sertanejo, uma decisão que Adriana Aguiar justifica por sua paixão por esse gênero e pelo desejo de alcançar novos públicos. Sua versatilidade como artista é evidenciada por sua carreira diversificada, que abrange o gospel pentecostal e o sertanejo.

Conheça a cantora Adriana Aguiar

Adriana Aguiar é uma cantora do cenário gospel, conhecida por sua voz autêntica. Com cinco álbuns em sua discografia e sucessos como “Pisa Na Brasa” e “Paulo e Silas”, ela continua impactando vidas para Cristo. A canção “Te Dou Glória” ganhou repercussão por contar com a participação do cantor Delino Marçal.

Na pandemia, ela gravou um pocket DVD com participações como Aurelina Dourado, Tangela e Rayssa da dupla Rayssa e Ravel. Se tornou a primeira cantora gospel a gravar uma canção em “pisadinha”, a música “O Melhor de Deus”, alcançando um novo público e shows de prefeitura.

Adriana ainda atua como missionária e é recém-formada em Psicologia, equilibrando sua carreira musical com seu compromisso com a fé e sua paixão por ajudar os outros.

