Luana Piovani lamenta mudança do filho para o Brasil e alfineta Scooby

Apesar de já ter afirmado que estava de boas com a mudança do filho mais velho, Dom, para morar com Pedro Scooby no Brasil, Luana Piovani parece estar incomodada. Na manhã desta quarta-feira (27/3), a atriz e apresentadora usou os stories do Instagram para desabafar sobre o caso e aproveitou para alfinetar o pai de seus três filhos sobre a influência que tem sobre eles, principalmente o primogênito, de 12 anos.

“A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcateia de lobos por uma de hienas”, começou ela. Em seguida, Luana Piovani, que mora em Portugal, apontou as falhas do ex-marido como pai:

“Não tive ajuda para festa do nosso filho porque o genitor estava engajado no festival de música. Três filhos esperando para cá, uma outra com a mãe para lá e bora mostrar como transitar de surfista para influencer. Acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com pochete transversal, que é cool”, zombou.

Logo depois, a atriz pontuou as influências que o pai tem sobre o filho, que completou mais um ano de vida na terça-feira (26/3): “Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha”, soltou o verbo.

E finalizou: “Fui e fiz até onde Deus me permitiu. Agora, oro, torço e serei mãe apenas nas férias. Parece mesmo bem mais fácil”, lamentou ela, que também é mãe dos gêmeos, Liz e Bem, de 8 anos, fruto do casamento com o ex-BBB.

Luana Piovani faz desabafo e comove a web Luana Piovani usou as redes sociais, na terça-feira (26/3), para homenagear o filho Dom, que está completando 12 anos. Em uma postagem no Instagram, a atriz celebrou a vida do primogênito, que vai se mudar para o Brasil para morar com o pai, Pedro Scooby.

No texto, Piovani mencionou que deseja que a alegria do filho com a mudança, traga de volta a cumplicidade entre os dois. A fala repercutiu na web.

“Dom. Dádiva recebida. Presente de Deus. Meu primogênito. Quem me ensinou a ser mãe. Mais me fez chorar. Gerei e pari. Feliz aniversário, filho meu. Que Deus mantenha-te abençoado e livre-te de todo mal. Que sua alegria traga de volta nossa cumplicidade. Voa voa passarinho”, escreveu ela.

Nos comentários, uma seguidora analisou: “Senti o nó na garganta dela! Não é fácil! Meu filho morou 4 anos com o genitor! Foram os 4 anos mais doloridos da minha vida! Acordava e dormia rezando e com nó na garganta! Foi o pior pesadelo, não desejo isso para ninguém”, disse. “Os filhos quando estão nessa idade ficam rebeldes mesmo, mais pra frente ele irá valorizar você como merece”, afirmou outra.