Aécio intensifica articulação por candidatura própria do PSDB para a Prefeitura de SP

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) 17 de janeiro de 2024 | 20:15

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) viajou a São Paulo e reuniu-se com dirigentes tucanos nesta quarta-feira (17) para reforçar sua defesa de uma candidatura própria para a Prefeitura de São Paulo no pleito de 2024.

Ele encontrou-se com Marconi Perillo, presidente do partido, Paulo Serra, presidente do diretório estadual, e José Aníbal, ex-senador.

“Defendo e defendi hoje que o PSDB tenha uma candidatura própria em São Paulo. A única eleição nacional que o Brasil terá neste ano é a de São Paulo. A única que, do Norte ao Sul do país, as pessoas sabem quem está concorrendo e as consequências do resultado para um ou outro lado”, afirma Aécio à reportagem.

“O PSDB não pode cometer o erro que cometeu em 2022”, diz, em referência à ausência na disputa pela presidência da República. Ele acrescenta que confia na condução do processo por Perillo.

O ex-vereador e ex-secretário Andrea Matarazzo, tucano histórico que hoje está filiado ao PSD, colocou seu nome à disposição do PSDB para a disputa.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) têm tentado garantir o apoio dos tucanos para as suas pré-candidaturas.

Aécio também discutiu maneiras de tentar pacificar a crise no diretório paulista do PSDB. Paulo Serra preside o partido no estado de forma provisória desde novembro do ano passado, e sofre oposição de uma ala que tinha como referência o ex-governador João Doria.

Perillo marcou para 18 de fevereiro a convenção estadual do partido, na qual deverá ser eleita uma chapa para comandar o diretório paulista.

