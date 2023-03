Aeronave cai sobre casas em Belo Horizonte e deixa duas pessoas feridas

Um avião de pequeno porte caiu sobre duas residências no bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros daquele estado, não houve registro de pessoas feridas nos imóveis.

No entanto, um homem de 60 anos, que pilotava o avião, e sua filha de 33 anos, que estava como passageira, foram resgatados inconscientes. Eles ficaram presos às ferragens após o impacto.

As vítimas foram resgatadas e entregues aos cuidados das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao G1, militares do Corpo de Bombeiros disseram que em ambas foi constatado politraumatismo. A condição das vítimas é considerada gravíssima.