Aeroporto de Salvador terá 66 voos extras durante o Carnaval 2023

O Aeroporto de Salvador (Salvador Bahia Airport) preparou um esquema especial para a retomada do Carnaval para receber passageiros vindos dos mais diferentes destinos. Além dos voos regulares, estão previstos outros 66 voos extras provenientes de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife.

A sexta-feira de carnaval promete ser o dia de maior movimento, com 30 voos extras em comparação com a sexta-feira anterior, enquanto quinta e sábado terão 17 e 19 voos extras, respectivamente. Para isso, equipes de vigilância e limpeza no terminal foram reforçadas.

A recepção será animada no terminal com um lounge ambientado ao lado do desembarque, para que os passageiros possam registrar fotos no clima do carnaval baiano. Também haverá apresentações da banda de percussão Muzenza, entre os dias 15 e 18 de fevereiro. A atração musical é uma promoção da Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia (SETUR), com o apoio do Salvador Bahia Airport. Os shows acontecerão das 13h às 16h, entre os dias 15 e 17, e no sábado de carnaval (18) das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30, com intervalos.



Retirada de abadás

Os foliões também contarão com a praticidade de comprar ou retirar seus abadás assim que desembarcarem na capital, ainda no aeroporto. As empresas “Quero Abadá”, “Folia Bahia” e “Central do Carnaval” estarão temporariamente com stands e equipes no terminal para atender o público. É importante que o folião se comunique diretamente com as empresas para mais informações sobre os produtos adquiridos.

Novas lojas e operações especiais de parceiros

Novas operações comerciais também estão disponíveis para o folião. As lojas Subway, Pizza Hut e Giraffas, bem como a nova loja de milkshakes e sorvetes do Bob’s já estão em funcionamento. Essas novas operações entram na gama de serviços disponíveis para os turistas que chegam através do aeroporto. Além disso, os demais lojistas também estão se preparando para dias movimentados no terminal.

Como opção de locomoção para a saída e chegada do Salvador Bahia Airport, a Estação da Lapa do Metrô estará aberta para embarque de passageiros às 3h30 de 17 a 22 de fevereiro, enquanto as outras estações estarão abertas nesse horário apenas para desembarque, incluindo a Estação Aeroporto. As demais estações abrirão para embarque às 5h e fecharão às 0h30, nos dias 17 a 21 de fevereiro. Os passageiros do Aeroporto de Salvador contam com translado gratuito por ônibus que liga o terminal à estação de metrô Aeroporto.

O policiamento no aeroporto é feito pela 2ª Companhia do Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur), que estará com uma operação especial durante o carnaval no Salvador Bahia Airport. As equipes de Receptivo Turístico são formadas por policiais bilíngues para atender turistas estrangeiros. Além disso, haverá patrulhamento por policiais em viaturas 4 rodas que garantirão a segurança dos turistas ao chegarem na capital baiana, cobrindo a área do aeroporto e bairros próximos ao circuito dos festejos. Duplas de policiais farão o policiamento ostensivo a pé em todo parque aeroportuário para garantir a livre circulação e segurança dos turistas.