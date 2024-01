Agenda indica anúncio de Lewandowski na Justiça nesta 5ª feira

Lula terá reunião com o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o ministro aposentado do STF às 11h no Planalto

Lewandowski é o mais cotado para substituir Dino na Justiça e sua indicação ganhou ares de definitiva em reunião com Lula na 2ª feira (8.jan) fora dos compromissos do presidente Sérgio Lima/Poder360

Mateus Maia 10.jan.2024 (quarta-feira) – 20h40



A divulgação dos compromissos oficiais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a 5ª feira (11.jan.2024) indica que o anúncio de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça deve sair nesta data. O petista terá reunião com o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) e o atual ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), às 11h, no Palácio do Planalto.

Lewandowski é o mais cotado para substituir Dino na Justiça e sua indicação ganhou ares de definitiva em reunião com Lula na 2ª feira (8.jan) fora dos compromissos do presidente. Depois disso, o principal entrave era o que fazer com os representantes do partido de Dino, o PSB, que ocupam cargos na Justiça.

O partido do vice-presidente Geraldo Alckmin quer manter seus cargos no ministério mesmo com a saída de Dino. Nas negociações pelo comando da Justiça, o PT conseguiu a promessa de que terá sua presença mantida quando decidiu apoiar o nome de Lewandowski para o cargo.

Publicamente, os pessebistas dizem que o presidente é quem deve decidir, junto com Lewandowski, como deve ficar a estrutura do ministério, mas nos bastidores admitem que há uma insatisfação pela possível perda de espaço na Esplanada.

Dizem que o governo despreza a ajuda que o partido deu ao PT nas eleições de 2022. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, por exemplo, abriu mão de sua candidatura ao Governo de São Paulo em prol de Fernando Haddad –que perdeu a eleição para Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No ano passado, França, antes ministro de Portos e Aeroportos, foi remanejado na Esplanada na 1ª reforma ministerial de Lula.