Alexandre de Moraes bloqueia contas de suposto financiador das invasões do dia 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio das contas bancárias do empresário Esdras Jonatas dos Santos, considerado uma das lideranças do acampamento em frente ao quartel do Exército em Minas Gerais. O bloqueio já deve estar em vigor, já que deve ser realizado em até 48 horas e a decisão, que segue sob sigilo, foi tomada nesta quarta-feira, 22. Em janeiro, Esdras conseguiu uma autorização na Justiça para obstruir uma via de Belo Horizonte, em frente a uma unidade do Exército, após a Prefeitura retirar um acampamento que havia se estabelecido na região. No entanto, a decisão foi derrubada no dia seguinte por Alexandre de Moraes. Na época, o ministro do STF aplicou ao empresário uma multa de R$ 100 mil. No dia 15 de fevereiro, Esdras não foi encontrado pela polícia, que cumpriu um mandado de prisão. A operação buscava o empresário após suspeitas de roubo, lesão corporal e dano. No acampamento, em Belo Horizonte, ele teria agredido jornalistas e tomado equipamentos de emissoras. Esdras é considerado foragido pela justiça, além de ser réu em 12 ações de pagamentos de dívidas, que somam o valor de R$ 5 milhões.

Leia também

Moraes autoriza TSE a ceder dados biométricos dos vândalos do DF à Polícia Federal



Moraes autoriza devolução dos celulares de Ibaneis Rocha e Valdemar Costa Neto



*Com informações da repórter Paula Lobão