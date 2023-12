Aliados infiéis foram os que mais deram votos ao governo na Câmara

União Brasil, com a menor taxa de governismo entre os aliados, só não entregou mais votos que o PT

Levantamento do Poder360 sobre a taxa de governismo dos deputados de todos os partidos mostra que alguns dos aliados de ocasião menos fiéis ao governo foram os que mais entregaram votos na Câmara dos Deputados.

A taxa de governismo é o percentual de votos seguindo a orientação do governo. Quanto mais os deputados de um partido votam seguindo a orientação do governo, maior o indicador.

Parece pouco intuitivo que partidos com baixa fidelidade entreguem mais votos, mas isso acontece por conta da diferença no tamanho das bancadas de cada sigla.

O União Brasil é o maior exemplo do fenômeno. Dos partidos com ministérios, é o menos fiel: seus deputados em conjunto têm 68% de taxa de governismo. Por outro lado, como tem a 2ª maior bancada da Câmara, entregou, até 11 de dezembro, 6.085 votos a favor do governo.

O União Brasil só perde em número de votos para o PT, cujos deputados depositaram 98% dos votos seguindo a orientação governista.

PP (taxa de governismo de 74%), PSD (85%) e Republicanos (76%) seguem a lista dos partidos que mais entregaram votos para aprovar medidas de interesse do governo.

Em 6º lugar está, de forma inusitada, o PL de Bolsonaro. O partido é majoritariamente oposicionista (só 32% de governismo), mas tem a maior bancada da Câmara: elegeu 99 deputados e atualmente tem 96 em exercício.

Com uma bancada que é o dobro do tamanho de vários aliados do governo, o voto de “dissidentes” do PL têm sido fundamental para aprovações de pautas importantes do governo.

“O bolsonarismo é parcela importante, mas não manda no PL. Entregar 32% dos votos do PL para o governo é muito coisa. Dá mais de 30 votos, muito mais do que toda a bancada do PC do B”, diz George Avelino, coordenador do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV.

Já os aliados mais fiéis ao governo são: PC do B, PV, PSB e PDT. Todos têm taxa de governismo acima de 90%. Com bancadas pequenas, porém, contribuem menos com os projetos governistas.

Mais emendas, mais votos A relação com a Câmara melhorou depois do esforço para liberar emendas para a reforma tributária e da entrega de ministérios a grupos do Centrão.

A taxa de governismo considerando todos os votos dados por deputados federais passou de 65,1% no 1º semestre para 75,4% no 2º semestre (aqui considerando apenas votações do 2º semestre e não o ano inteiro).

O Poder360 fez um levantamento que mostra a taxa de governismo acumulada até cada um dos dias desde abril:

É possível observar que o PT se mantém votando com o governo, não importa quando ou o que se paute. Do lado dos “aliados de ocasião“, o comportamento é outro: são linhas praticamente paralelas com altas e quedas simultâneas na taxa de governismo.

Uma forma de ler o fenômeno é que as siglas respondem aos mesmos incentivos. Votam mais com o governo a partir de liberação de emendas e entrega de ministérios e votam menos em temas mais caros a uma base de sustentação conservadora.

A inconstância desses partidos causou derrotas ao governo em temas caros ao Planalto como o marco do saneamento e marco temporal.

Os “recados” nessas votações vinham em conjunto com cobranças pela liberação de emendas parlamentares e de maior representatividade de grupos políticos da Câmara dos Deputados nos ministérios.

“Isso significa que a política continua sendo feita. E que há, apesar de tudo o que é dito sobre polarização, espaço para negociação”, diz George Avelino, da FGV.

A conturbada relação com os partidos, de fato, passa a ficar mais estável a partir do empenho de R$ 8,6 bilhões às vésperas da Reforma Tributária.

PSD, MDB, Republicanos, PP e União Brasil têm, ao mesmo tempo, um aumento expressivo na taxa de governismo a partir da votação.

O 2º semestre, com nomeações de ministros do PP, Republicanos e União Brasil, teve taxa de governismo maior.

Os 10+ governistas Só há 1 deputado que não é do PT na lista dos que mais votam seguindo a orientação do governo. Não foram considerados no ranking deputados com participação em menos de 50 votações.

Os 10 +oposicionistas O PL de Bolsonaro lidera os votos contrários à orientação do governo.

Acesse aqui uma tabela que permite consultar a taxa de governismo de todos os deputados, incluindo aqueles que votaram poucas vezes.

METODOLOGIA O Poder360 usou os dados abertos da Câmara para comparar mais de 100 mil votos dados por congressistas neste ano, de 1º de janeiro até 11 de dezembro, com as 283 orientações feitas pelo governo. Votações em que o governo não orientou foram desconsideradas. Abstenções e obstruções foram considerados votos que não seguiram o governo.

Os dados devem ser lidos com cautela. Ao contar o total de votos entregues por todos os partidos, são contadas tanto votações muito importantes quanto outras menos vitais para o governo.

De toda forma, são um indicativo poderoso de como os aliados se comportam nos momentos em que o Planalto resolve tomar uma posição na Câmara.