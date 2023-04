Alonso comenta boatos de relacionamento com Taylor Swift

Após rumores sobre o affair com a cantora Taylor Swift ganharem as redes sociais e os noticiários de esporte e entretenimento, Fernando Alonso quebrou o silêncio sobre o tema. O piloto espanhol comentou o boato durante o primeiro dia de atividades da Fórmula 1 em Baku, no Azerbaijão, nessa quinta-feira (27/4).

Ao ser questionado por Will Buxton, repórter oficial da F1, o piloto riu e declarou que preferia não responder a pergunta. Curiosamente, o espanhol não confirmou e nem desmentiu o caso em momento algum.

“Eu não tenho nada a dizer. Eu já respondi”, disse o piloto.

O vídeo de resposta de Alonso foi compartilhado até mesmo pelas redes oficiais da F1. Em meio a risos, o espanhol destacou que estava focado nas provas em Baku.

Alonso manda ‘indireta’ a Taylor

No começo da semana, Fernando Alonso usou a música ‘Karma’, da cantora norte-americana, em um vídeo do TikTok, o que aumentou os rumores na internet. Tanto a cantora, quanto o piloto estão solteiros.

Fernando Alonso volta às pista neste fim de semana para a disputa do Grande Prêmio do Azerbaijão, às 7h, no domingo (30/4).