Amigo de Fred Nicácio defende médico no BBB23: “Ninguém é perfeito”

Luca Scarpelli, um dos apresentadores do Queer Eye Brasil ao lado de Fred Nicácio, do BBB 23, falou sobre o comportamento do amigo na casa. Nesta sexta-feira (20/1), ele publicou um texto nas redes sociais.

“A vida longe dos holofotes é assim. Nós queremos o melhor para quem a gente ama, não é verdade? Ninguém é perfeito. Nem ele, nem eu, nem você. Às vezes, os processos de aprendizado e crescimento podem ser dolorosos, então o que podemos fazer enquanto amigos e rede de apoio é acolher, conversar e passar por esse processo juntos”, começou Luca.

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

Luca Scarpelli e Fred Nicácio

Luca Scarpelli e Fred NicácioReprodução

Fred Nicácio e Gabriel Santana BBB23

Beijo de Fred Nicácio e Gabriel Santana no BBB23Reprodução

foto-bbb23-fred-nicacio-camarote

Fred Nicácio quase não concluiu a faculdade de medicinaReprodução

“Enquanto a grande maioria vê os erros dele, eu vejo também. Mas tenho o amor e a consideração por momentos muito importantes que passamos juntos.”

Em seguida, afirmou que a amizade continua. “Ele continua sendo um dos meus grandes amigos e o BBB não vai mudar isso. Eu estou aqui para quando ele sair, a gente conversar e dar todo o apoio para que ele reveja o que se passou lá dentro e aprenda o que precisa ser aprendido”, disse o apresentador.

Por fim, Luca revelou que acompanhou momentos tristes da vida de Fred, como casos de violência familiar, racismo e falta de acolhimento, e lamentou o atual momento no reality show.

“Infelizmente essa parte linda e generosa do Fred vocês não estão tendo a oportunidade de ver. E tudo bem. Faz parte do jogo. Sobre erros: podem ter certeza que tanto eu quanto todos os amigos do Fred vamos conversar com ele. Graças aos céus ele é uma pessoa muito amada e que tem uma rede de apoio foda”, finalizou Luca.