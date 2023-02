Amigo de jovem que morreu afogado após pular de ferry tentou alertá-lo: ‘Não precisa’

Em meio a muitas lágrimas, aplausos e músicas de louvor, foi sepultado, nesta terça-feira (28), no Cemitério Parque Bosque da Paz, o corpo de Ícaro Rodrigo Teles Carvalho, de 19 anos, vítima de afogamento após ter pulado de um ferryboat no sábado (25). O caso aconteceu próximo ao terminal Bom Despacho, na chegada à Ilha de Itaparica.

Segundo a Polícia Civil, o jovem pulou da embarcação com um amigo e tinha a intenção de chegar à terra nadando, porém desapareceu. O corpo foi encontrado na segunda-feira (27), pelos Bombeiros. As centenas de pessoas que foram se despedir de Ícaro pareciam incrédulas.

De dentro da sala, ouviu-se o desespero da mãe, que não saía de perto do caixão do jovem: ‘Meu filho era um filho maravilhoso, obediente, que honrava seus pais’. Religiosa, ela suplicava ajuda divina para superar aquele momento de dor. ‘Me ajude, Deus!’

Ícaro era o mais velho de três irmãos. Mesmo emocionado, seu pai, o vigilante Wellington Sales, 50, conseguiu atender a imprensa. Segundo ele, no momento do ocorrido, o rapaz estava indo a Barra Grande, encontrar sua família, que, desde o Carnaval, estava na casa de veraneio que possui.

“Ele não pôde ir [antes], devido a estar trabalhando. Quando foi esse fim de semana, ele desceu, pra passar esses últimos dois dias com a gente”, contou Wellington, que disse, ainda, que foi a primeira vez que seu filho experimentou saltar de um ferryboat.

“Ele nunca foi de fazer isso. […] Infelizmente, ele tomou uma atitude impensada, sem medir as consequências”, lamentou-se o pai. A informação foi reiterada por um dos dois amigos que estavam com Ícaro no ferryboat, o estudante Nícolas Falcão, 21. O outro jovem, muito abalado, mal conseguia falar.

De acordo com Nícolas, que decidiu ficar na embarcação, ele, por ser o mais velho, até tinha aconselhado os outros dois a não pular no mar. “Eu falei: ‘Não precisa’”, relatou o jovem, que acredita que deveria ter sido mais incisivo.

Moradores do bairro Fazenda Grande III, ele e Ícaro, além de vizinhos, nutriam um relacionamento de amizade desde a infância. “A gente andava muito junto, jogava bola junto… Era uma relação, honestamente, de irmandade; superava uma relação sanguínea”, revelou Nícolas.

Concessionária ainda aguarda confirmação

Procurada, a Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pela operação do sistema ferryboat, não emitiu posicionamento até a publicação da matéria. A concessionária afirmou que aguarda confirmação, por parte da polícia, de que Ícaro pulou da embarcação, para emitir uma nota.

Ainda conforme a ITS, a prática é proibida, e os terminais contam com placas de sinalização, a fim de alertar os passageiros nesse sentido.

Segundo caso em dois meses

Esse foi o segundo caso do tipo em dois meses. Em 3 de janeiro, um passageiro também pulou no mar durante a travessia de ferryboat entre Salvador e Bom Despacho. Como o homem resistiu ao resgate, a embarcação precisou se deslocar até o ponto de onde ele tinha saltado, o que atrasou a viagem e irritou outros passageiros.

À época, a ITS informou que o incidente ocorreu ‘sem maiores consequências’. “A pessoa foi resgatada, e a viagem seguiu com ele para Bom Despacho.”