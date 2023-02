Ampliação do Mercado Municipal de Teixeira de Freitas avança; veja fotos

(Foto: Wesley Morau)

Através da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com a obra de ampliação, manutenção e construção de peixaria do Mercado Municipal, popularmente conhecido como Mercadão, localizado no centro da cidade.

A equipe responsável atua, neste momento, na execução das fundações para os novos boxes da peixaria. Foram implementadas também as instalações de esgoto desta área, que estão ligadas à rede coletora da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Posteriormente, a peixaria receberá um piso de granitina, que se destaca pela resistência, durabilidade e praticidade de limpeza.

(Fotos: Wesley Morau)

Desde o início da gestão, a Prefeitura tem investido no Mercado Municipal: além de boxes, atuou na instalação das redes de drenagem, rede de esgoto e pavimentação. O investimento no local garante aos feirantes que trabalham diariamente no Mercadão a possibilidade de trabalhar em uma estrutura adequada e de qualidade, além de muito mais conforto também aos clientes no espaço que é um dos mais tradicionais da cidade.

