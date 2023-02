Ana Furtado pode assinar com o SBT após saída da Globo

Ana Furtado, ex-Globo, teve uma reunião importante com o Diretor de Planejamento Artístico e Criação do SBT na última semana 13/02/2023 10:47, atualizado 13/02/2023 10:47

Pino Gomes/Divulgação

Ana Furtado deixou a Globo no ano passado e agora tudo indica que a esposa de Boninho esteja pronta para encarar um dos momentos mais importantes da carreira. A loira estaria prestes a fechar um contrato com o SBT para bater de frente com Patrícia Poeta, no Encontro.

De acordo com uma fonte exclusiva do site TV Foco, a apresentadora teve uma reunião importante com Fernando Pelegio, que é Diretor de Planejamento Artístico e Criação do SBT, na semana passada, por um motivo especial.

