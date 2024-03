Gyselle Soares recebeu um convite pra lá de tentador do apresentador Alan Lucci: participar do programa To Talk com um quadro especial. A ex-BBB e o amigo á estão com data marcada para começar a gravação da segunda temporada da atração, que é exibida pela Amazon TV e pela TV Flórida, nos Estados Unidos.

Na primeira semana de junho, a dupla começa os trabalhos, que terá filmagens também em terras norte-americanas. No To Talk com Alan Lucci, Gyselle vai comandar o quadro Gy visita, que mostrará as ostentações e vida dos famosos. Para o início, Gyselle já tem uma convidada confirmada: a cantora Mara Maravilha.

A primeira temporada, apenas com Alan Lucci, contou com entrevistas de diversas celebridades. O apresentador já foi parte do time da Record, quando comandou o programa Em busca de um milionário. Ele também já foi jurado na RedeTV! e está na Amazon desde 2019.

Já Gyselle Soares inicia sua jornada na atração este ano. No Brasil, ela fez sucesso ao ficar em segundo lugar no BBB8 e, no ano passado, por fazer parte do elenco do novo reality show da Record, A Grande Conquista, onde ficou na quarta colocação.

Gyselle Soares e Alan Lucci

Gyselle Soares e Alan Lucci se unem em projeto no streaming Divulgação

Apesar do nervosismo, e de detalhar o assalto, a ex-BBB contou que está bem

Gyselle Soares foi ao Instagram para relatar que foi atacada por um homem armado no bairro Bela Vista, em São Paulo

Ex-BBB Gyselle Soares relata ataque de homem armado em São Paulo Reprodução/Instagram

Gyselle Soares e Alan Lucci se unem em projeto no streaming Instagram/Reprodução

Homem armado quebra vidro de carro de Gyselle Soares em ataque Instagram/Reprodução

Gyselle Soares Divulgação

Ela também é atriz Reprodução/Instagram

A beldade esteve no BBB8 Reprodução/Instagram

Gyselle Soares Reprodução/Instagram

E revelou já ter ficado com Pedro Bial Reprodução/Instagram

Ex-BBB Gyselle Soraes Reprodução/Instagram

Antes e depois para atuar na Paixão de Cristo Depois de ganhar destaque em A Grande Conquista, reality show da Record TV, Gyselle Soares alçou novos voos e, agora, vai fazer uma participação num dos maiores espetáculos sobre a vida Jesus. A ex-BBB, que também é atriz, viverá Claúdia, na Paixão de Cristo, que acontece no dia 29 de março, em Miguel Leão, no Piauí.

“Eu estou muito feliz. Primeiramente, assim, eu estou pulando de felicidades porque eu estou já há um tempão sem ver minha família depois de A Grande Conquista, né? Vai fazer um ano já que eu não vejo e essa também vai ser a oportunidade de ver o meu povo piauiense”, comemorou num bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira.

Gyselle deu mais detalhes sobre sua personagem: “É uma mulher polida, é uma mulher sensata, mulher de Pilatos. Nos anos passados eu fiz Maria, então Maria já é um personagem mais denso, mais sofrido e esse ano é diferente. Claúdia é uma mulher que tá sempre sendo sensata em relação à condenação de Jesus, ela ama Jesus. Então assim, é muito legal, é outro estilo de personagem e ela é loira”.

A mocinha precisou mudar seu visual para dar vida à figura bíblica. Gyselle deixou de lado as madeixas longas e escuras e deu lugar ao cabelo curto, bem mais claro. “A produção queria que eu mudasse a cor do cabelo e eu mudei. Para personagens eu mudo, eu não tenho problema nenhum pra mudar, eu sou muito camaleoa e eu tô feliz, já estou de malas prontas e vai ter uma equipe muito legal”, destacou.

No elenco da Paixão de Cristo, nomes famosos como o ex-Fazenda Lucas Souza, que começou a estudar na escola de atores de Wolf Maia; o ex-participante do Big Brother Gabriel Fop. André Mattos e Bianca Rinaldi.