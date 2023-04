Anatel anuncia novas medidas para identificar chamadas de telemarketing; confira

A Anatel vai começar a implementar junto com as empresas de telefonia medidas para que as ligações de call centers e telemarketing sejam identificadas. Caso as medidas sejam aderidas pelos call-centers, as chamadas terão características importantes aos consumidores, como o nome, número, logomarca da empresa e assunto indicado. Um ponto importante é que todos os números serão autenticados. Ou seja, cada ligação terá um selo de validade que vai poder mostrar que a ligação não se trata de uma fraude. Esse projeto deve começar a ser implementado ainda esse ano, mas deve ganhar adesão em 2024. As empresas que adotarem essa medida não vão mais precisar usar os prefixos como “0303”, que identifica chamadas de telemarketing, ou “0304”, que identifica ligações de cobrança. Essa medida é opcional às medidas de telemarketing, mas há uma expectativa de grande adesão entre os principais call-centes. A Anatel também anunciou a prorrogação da medida que bloqueia os números que fazem ligações considerava abusivas: mais de 100 mil chamadas com duração de 0 a 3 segundos. A partir de junho, o bloqueio deverá ser obrigatório por todas as empresas de telefonia.

Confira reportagem na íntegra:

Leia também

Brasil registra 195 mil novas vagas formais de emprego em março; total no ano é 15% menor que em 2022



Líderes partidários têm até semana que vem para definir CPMI do 8 de Janeiro; confira possíveis indicados



*Com informações da repórter Letícia Miyamoto