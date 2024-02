“Angustiante”, desabafa irmã de Davi sobre desistência do BBB24

Depois de Davi Brito insinuar que iria apertar o botão de desistência do BBB24, alegando que não estava mais aguentando os percalços do jogo, a irmã do motorista de aplicativo, Raquel Brito se manifestou sobre o episódio. “Angustiante”, disse para a Caras Brasil como se sentiu ao ver o sofrimento do rapaz.

“[No BBB] ele está preso em uma casa com inúmeras pessoas que não querem ele lá. É difícil lidar com a rejeição, super entendo ele. Se hoje ele apertasse aquele botão, eu ia imediatamente buscá-lo. Eu sei o quando ele está sofrendo”, completou.

No último domingo (11/2), após chorar e conversar com a amiga Isabelle, o brother entrou no confessionário e foi recebido por ninguém menos que Boninho, que entrou em ação para convencer o baiano a não deixar o programa. Em determinado momento, foi possível ouvir a voz do Big Boss num áudio que vazou.

Raquel afirmou que vai apoiar o irmão em qualquer escolha que ele fizer. “Se é uma decisão dele continuar, eu trabalho com ele 24 horas. Se ele quiser desistir, eu desisto também. Estou com ele independente da decisão que ele tomar. Foi angustiante ver meu irmão sofrendo”, ressaltou.

Raquel Brito finalizou destacando que espera que Davi siga no reality show da TV Globo. “Minha torcida é que ele fique, caso ele queira. Estou com ele independente da escolha dele, e vai ser para sempre assim até Deus nos levar para um melhor lugar”, encerrou.