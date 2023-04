Ansiedade leva Amanda do BBB23 a arrancar cabelo; entenda os riscos

Não é de hoje que os sintomas de ansiedade da médica Amanda Meirelles, participante do BBB23, vêm chamando a atenção dos internautas e preocupando os brothers dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A condição de saúde mental da sister está relacionada à desordem comportamental chamada de tricotilomania. Essa desordem comportamental está ligada a problemas emocionais. Nela, a pessoa tem um impulso em arrancar os fios de cabelo ou os pelos do corpo.

A própria Amanda já revelou que, nos momentos em que está mais ansiosa, tem essa mania. Aliás, ela comentou com Bruna que chegou a arrancar os pelos do braço com uma pinça durante uma crise de ansiedade.

O transtorno também pode envolver rituais quando a pessoa seleciona um fio, ou uma quantidade específica de fios para arrancar.

