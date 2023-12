Anvisa aprova nova vacina contra doenças meningocócicas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma nova vacina contra doenças meningocócicas. Medida foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União e a expectativa é de que o imunizante já esteja disponível para o público a partir do primeiro trimestre de 2024. A vacina aprovada tem como objetivo prevenir casos graves da doença pneumocócica, que pode levar a quadros de pneumonia e meningite, doenças graves que podem levar a óbito quando o paciente apresenta comorbidades. O imunizante produzido pela Pfizer ainda deve passar pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos para ser comercializado. Especialistas informam que o público alvo deve ser formado por crianças de até 5 anos de idade e pessoas com mais de 60 anos. Há também a recomendação para pessoas com comorbidades que aumentam o risco de doença pneumocócica, como portadores do HIV, pessoas com diabetes e pessoas com obesidade.

Leia também

Medicamento contra o Parkinson se torna referência nacional



Governo quer incluir vacina da dengue no SUS



*Com informações da repórter Camila Yunes