AO VIVO: Lula, Pacheco e Barroso participam de ato que marca um ano do 8 de Janeiro; assista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira, 8, data que marca um ano dos atos do 8 de Janeiro em Brasília, de uma cerimônia para relembrar a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. O evento, chamado de “Democracia Inabalada”, acontece no Senado Federal e deve contar com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros, parlamentares, presidentes dos tribunais superiores, governadores de Estado e representantes de organizações da sociedade civil. Como o site da Jovem Pan antecipou, a iniciativa partiu do próprio chefe do Executivo, que deve receber os presidentes do Senado e do STF (Supremo Tribunal Federal), Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Luís Roberto Barroso, respectivamente, para o evento. Inicialmente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também estaria na cerimônia. Contudo, na manhã desta segunda ele cancelou sua participação e deve permanecer em Alagoas, em razão de problemas de saúde em sua família. A expectativa é que a cerimônia tenha duração de aproximadamente 1h 30, com discursos dos presidentes dos Três poderes reafirmando a importância da democracia. Além disso, também há previsão que sejam devolvidos os itens depredados durante as invasões ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e ao prédio do Supremo.