Ao vivo: Lula vai a lançamento de edital da Petrobras no Rio

Petista viajou para a capital fluminense nesta 6ª (23.fev); mais cedo, inaugurou o Terminal Intermodal Gentileza

Na foto, Lula durante a cerimônia de lançamento do programa “Viver Sem Limites”, no Palácio do Planalto, em novembro de 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 23.nov.2023

PODER360 23.fev.2024 (sexta-feira) – 18h19



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta 6ª feira (23.fev.2024) da cerimônia de lançamento do edital da Petrobras Cultural, no MAM (Museu de Arte Moderna), no Rio. O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Paulo Pimenta, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates também participarão.

O canal do jornal digital Poder360 no YouTube transmitirá ao vivo a participação do presidente.

Assista:

