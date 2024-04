Ao vivo: Poder360 entrevista autor da reportagem sobre os “Twitter Files”

O jornalista norte-americano Michael Shellenberger falará sobre a série de reportagens e a liberdade de expressão no Brasil

Michael Shellenberger é um dos jornalistas que colaborou com o Twitter Files, que revelou uma troca de e-mails entre autoridades norte-americanas e a direção do Twitter sobre Hunter Biden em 2020 Reprodução/LinkedIn @MichaelShallenberger –

PODER360 9.abr.2024 (terça-feira)



O Poder360 entrevista ao vivo nesta 3ª feira (9.abr.2024) o jornalista norte-americano Michael Shellenberger, no estúdio do jornal digital, em Brasília (DF).

O editor sênior Paulo Silva Pinto perguntará sobre a série de reportagens “Twitter Files“, o embate entre o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, e a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados pelos usuários.

TWITTER FILES BRAZIL Na 4ª feira (3.abr), Shellenberger publicou uma suposta troca de e-mails entre funcionários do setor jurídico do X no Brasil entre 2020 e 2022 falando sobre solicitações e ordens judiciais recebidas a respeito de conteúdos de seus usuários.

As mensagens mostrariam pedidos de diversas instâncias do Judiciário brasileiro solicitando dados pessoais de usuários que usavam hashtags sobre o processo eleitoral e moderação de conteúdo.

Shellenberger criticou especificamente o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes criticando-o por “liderar um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”. Segundo ele, Moraes emitiu decisões pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que “ameaçam a democracia no Brasil” ao pedir intervenções em publicações de membros do Congresso Nacional e dados pessoais de contas –o que violaria as diretrizes da plataforma. Os autos dos processos mencionados no caso estão sob sigilo.

O caso foi batizado de “Twitter files – Brazil” em referência ao “Twitter files” originalmente publicado em 2022, depois que Musk comprou o X, em outubro daquele ano.

À época, Musk entregou um material a jornalistas que indicavam como a rede social, nas eleições norte-americanas de 2020, colaborou com autoridades dos Estados Unidos para bloquear usuários e suprimir histórias envolvendo o filho do candidato à presidência do país Joe Biden.

Os arquivos publicados por jornalistas incluem trocas de e-mails que revelam, em certa medida, como o Twitter reagia a pedidos de governos para intervir na política de publicação e remoção de conteúdo. Em alguns casos, a rede social acabava cedendo.

No caso brasileiro, Musk não foi indicado como a fonte que forneceu o material, no entanto, o empresário escalou críticas a Moraes durante alguns dias.

QUEM É MICHAEL SHELLENBERGER Michael Shellenberger tem 52 anos. É presidente da Cátedra de Política, Censura e Liberdade de Expressão da Universidade de Austin, no Texas, Estados Unidos. É um dos editores do “Twitter Files”, reportagens em 2022 a partir de informações fornecidas por Elon Musk, o presidente do X, ex-Twitter. Mostrou-se que em 2020, antes de Musk comprar o Twitter, a rede social decidiu não publicar informações sobre a supostos atos de corrupção de Hunter Biden, filho do então candidato democrata Joe Biden, hoje presidente.