Moraes abre investigação contra Marcos do Val

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de uma investigação contra o senador Marcos do Val (Pode-ES). O despacho foi assinado nesta sexta-feira, 3, dois dias após o parlamentar fazer uma denúncia de que o ex-deputado Daniel Silveira teria tentado coagi-lo a ajudar em um plano para contestar os resultados das eleições de 2022. Em coletiva de imprensa, o senador afirmou que Silveira intermediou um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) em dezembro do ano passado. Na reunião, o ex-deputado apresentou a “missão” de Do Val, que seria gravar, sem autorização, conversas com o ministro Alexandre de Moraes, a fim de comprometer o magistrado e facilitar a contestação dos resultados da eleição.