Após adiamento, Lula sugere remarcar viagem à China para 11 de abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu a data de 11 de abril para remarcar a viagem à China, adiada na última sexta-feira (24/3) por motivos de saúde. Com a proposta da nova data, o Itamaraty aguarda a confirmação do governo de Xi Jinping, que tem uma agenda apertada no próximo mês.

Lula foi diagnosticado com pneumonia, na quinta-feira (23/3), ainda com sintomas leves da doença. O petista está tratando uma broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. A médica pessoal do presidente, Ana Helena Germoglio, recomendou o adiamento da viagem para a recuperação.

O adiamento, ainda sem nova data, frustrou uma delegação com cerca de 120 empresários ligados ao agronegócio, além de diplomatas e ministros, que viajaram antes para Pequim.

O presidente chegou a descumprir recomendações médicas de repouso, na sexta-feira (24/3), quando se reuniu com líderes de governo e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para tratar da tramitação de medidas provisórias no Congresso.