Após ataques as escolas, governo Lula cria grupo de trabalho para combater violência escolar

Após o Brasil enfrentar dois ataques a escolas nas últimas duas semanas, o governo federal decidiu criar um grupo de trabalho para desenvolver uma política nacional de enfrentamento à violência no ambiente escolar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará ainda nesta quarta-feira, 5, um decreto presidencial que estabelece o prazo de 90 dias para que a política seja traçada. O grupo será composto pelos Ministérios da Educação, Justiça, Direitos Humanos e Secretaria-Geral, por meio da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), com coordenação do ministro da Educação, Camilo Santana. A primeira reunião será realizada na quinta-feira, 6. Segundo o Ministro da Justiça, Flávio Dino, serão destinados cerca de R$ 150 milhões para que os municípios desenvolvam ações de apoio na segurança escolar. além disso o monitoramento de redes sociais será ampliado para uma equipe de 50 pessoas para evitar possíveis ataques.

O presidente Lula mostrou solidariedade às famílias das vítimas ao ataque na creche de Blumenau (SC). Ele afirmou que é “inaceitável” que algo como isso ocorra, além de classificar o ato como uma “covardia”. “Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, escreveu o presidente no Twitter. “Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse.” Os ministros ainda afirmaram que o presidente ficou muito abalado com o episódio.