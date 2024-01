Após “demissão” do BBB24, Valentina Bandeira fala pela primeira vez

Depois de ser demitida do BBB24, Valentina Bandeira se manifestou em suas redes sociais, através de um texto publicado no story do Instagram. A humorista anunciou que ficaria à frente do Bate-Papo BBB, ao lado de Thais Fersoza, mas não foi confirmada no time de apresentadores do reality show da TV Globo.

“Impossível encontrar palavras para agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Muito obrigada!”, escreveu.

No X, Valentina se estendeu e deixou uma mensagem para os quase 100 mil seguidores: “No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês, obrigada!”.

A atriz brincou com a atração e chegou a compartilhar uns vídeos engraçados, que simulavam o confinamento do Big Brother Brasil com supostos possíveis participantes. “Estão meio sem verba, colocaram três pessoas no mesmo quarto. Tô eu, Chico [Moedas] e Simaria. Simaria não para de falar, acho que ela tá com problema na cabeça”, ironizou.

A informação de que Valentina Bandeira não está no elenco de apresentadores foi confirmada pela emissora em comunicado à imprensa. Segundo a emissor, a esposa de Michel Teló comandará a atração sozinha.

“Thais Fersoza estreia no Bate-Papo BBB, que recebe os eliminados após as noites decisivas de paredão. A apresentadora é a responsável por conduzir a conversa com o recém-eliminado e ter as suas primeiras impressões do jogo do lado de fora da casa, além de mostrar e comentar cenas marcantes de sua passagem”, informou a nota.