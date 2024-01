BBB24: Davi afirma para Isabelle que Wanessa está de “mutuinho”

Após alguns colegas de confinamento se levantarem e deixarem Davi sozinho na varanda, o motorista de aplicativo teve uma conversa sincera com Isabelle Nogueira e apontou que Wanessa Camargo está fazendo “mutuinho”, como os soteropolitanos chamam motim na Bahia, contra ele.

“Chegou um ponto que tem gente que tá passando por mim hoje, gente que andava comigo, não tá nem mais olhando na minha cara. Tá dando bom dia e passando direto. Tô sentindo que só porque eu tomei esse alvo e virei agora opção de voto, parece que todo mundo se reuniu e vai votar em mim”, desabafou.

Num momento do diálogo, Davi faz um alerta sobre Wanessa: “Só por eu ter virado hoje opção de voto, a galera mudou. E uma coisa que eu percebi é que a Wanessa tá fazendo muita conversinha, tá chamando as pessoas e falando coisas de mim”.

Esperto, Davi questiona a amiga se a cantora falou mal dele pra ela. “Só que ela é distante de você e que ela decidiu que vai ser assim e pronto [de votar nele]”, respondeu a Cunhã. E o baiano seguiu: “Tem os motivos, ela fala os motivos pras pessoas. Ela quer juntar a galera pra ser contra mim, pelo fato de só porque ela é famosa”.

Davi finalizou o papo com Isabelle garantindo que não existem motivos para Wanessa tratá-lo com desdém ou influenciar outras pessoas. “E não só ela como as outras galeras também, já tá me olhando diferente, tá se distanciando. Umas coisas que não tem nada a ver”, concluiu.