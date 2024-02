Após ganhar carro, Michel se desespera: “Como vou pagar o IPVA?”

O humor de Michel mudou da água para o vinho após o brother vencer a Prova do Anjo do BBB 24, realizada neste sábado (17/2). Isso porque, além da imunidade, ele ganhou uma Equinox, carro da Chevrolet que conta com preços a partir de R$ 211 mil. Entretanto, durante a emoção, ele lembrou do valor do IPVA.

A última parte da prova, em que disputava com Giovanna, Michel escolheu a chave correta, conseguiu ligar o carro e venceu a disputa. Ainda dentro do veículo, chorando de emoção e recebendo os cumprimentos, ele gritou: “Meu Deus, como que eu vou pagar o IPVA disso?”. Os outros participantes caíram na risada.

Como foi a Prova do Anjo? Seguindo a dinâmica da semana, os participantes do BBB 24 disputaram, na tarde deste sábado (17/2), mais uma Prova do Anjo. Após vencer a parte em dupla com Giovanna, Michel foi o mais sortudo e ganhou a competição. Vale lembrar que o brother está imune e, ao invés de tirar outra pessoa do Paredão, vai colocar um outro companheiro. No monstro, ele escolheu Alane e Beatriz.

Na competição, eles foram separados em dupla e precisavam encontrar as letras de Equinox em um labirinto e, depois, montar a palavra em uma bancada. Quem fizesse em menos tempo, levava o Anjo e ainda o carro da disputa para casa.

As duplas foram separadas entre Beatriz e Pitel, MC Bin Laden e Alane, Fernanda e Rodriguinho, Michel e Giovanna, Davi e Isabelle, Deniziane e Matteus, Lucas Henrique e Leidy Elin e Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.

Após serem os mais rápidos na disputa, Michel e Giovanna foram para a segunda fase, que consistia em tentar encontrar a chave certa para ligar o Equinox. Na sorte, a sister foi a primeira a tentar, mas não conseguiu. O brother também não conseguiu de primeira, mas foi certeiro na sequência e se tornou o novo Anjo, além de ter ganhado o carro.