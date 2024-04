Após polêmicas, web expõe foto e comenta namoro do filho de Gal Costa

O namoro de Gabriel Costa, filho de Gal Costa, com a ex-sogra 30 anos mais velha está dando o que falar nas redes sociais nos últimos dias. Desde que o rapaz e a viúva da cantora, Wilma Petrillo, resolveram dar entrevistas ao Fantástico do último domingo (31/3), o assunto não saiu das postagens.

E o alvoro aumentou ainda mais depois que Wilma revelou o nome da mulher, a quem ela atribui o comportamento e a revolta de Gabriel. De acordo com a viúva da cantora, o rapaz, a quem ela considerava como filho, está sendo influenciado pela fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani.

Assim que ela contou quem era a atual namorada do afilhado, que era sua sogra, os internautas se animaram e resolveram comentar o caso no Twitter.

“E o filho da Gal que largou a namorada e ficou com a mãe dela hahahah, juro”, disse um. “Essa do filho da Gal estar namorando a mãe da ex-namorada dele é um plot twist nessa história, hein?”, afirmou outra. “O filho da Gal Costa é padrasto da sua ex-namorada. Que loucura”, analisou um terceiro. “Agora eu quero uma reportagem do Fantástico sobre como anda a relação da namorada do filho da Gal Costa com sua filha, ex-namorada do filho da Gal Costa”, brincou mais uma.

Nas redes sociais, Daniela Tonani tem apenas um perfil profissional no Facebook, que reúne apenas 358 seguidores e 363 curtidas. Já no Instagram, ela tem 95 seguidores e 4 postagens, feitas entre março e abril do ano passado.

Defesa rebate Wilma Petrillo sobre a namorada Depois de repercutir a entrevista de Gabriel Costa e Wilma Petrillo, filho e viúva de Gal Costa respectivamente, no Fantástico do último domingo (31/3), a defesa do rapaz se pronunciou sobre as acusações feitas à sua namorada. “É evidente que ela está a fim de que Gabriel seja o herdeiro e que ela administre os bens dele”, insinuou Wilma.

Segundo a advogada de Gabriel, Luci Vieira Nunes, não existe nada disso: “Conheci a namorada do Gabriel e considero uma pessoa honesta e um apoio inestimável para ele nessa fase de transição. Além disso, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e com recursos financeiros. Não precisa da herança minguada do Gabriel”, rebateu.

Ao dominical da TV Globo, Gabriel garantiu que decidiu processar Petrillo por vontade própria: “Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas”.

Na ação, o menino revelou ter sido dopado por Wilma e vítima de um “envenenamento” com remédios tarja preta. Em informações divulgadas pelo colunista Gabriel Perline, do IG Gente, Gabriel falou ter ficado abalado psicologicamente, sem noção da realidade e com o poder de cognição comprometido.

“Desde o falecimento da de cujus, o requerente foi submetido por Wilma Teodoro Petrillo a ingerir medicamentos de receita controlada que lhes eram por esta fornecidos, tendo ingressado em estado de tamanho abalo psicológico que teve sua capacidade cognitiva severamente reduzida, além de ter interrompido as atividades escolares”, alegou a defesa.

Na época da morte de Gal, o primogênito tinha 16 anos. Ao completar 18 anos, ele desmentiu que Wilma teria um relacionamento amoroso com a artista, ao contrário do que havia escrito quando era menor de idade, de próprio cunho, revelando que as duas viviam um romance, culminando na liberação da união estável dela com a mãe.

Ele ainda citou que via Petrillo como mãe, sendo o documento fundamental para que a produtora passasse a gerenciar o espólio dos bens de Gal, além de se tornar tutora legal de Gabriel. Segundo o garoto, Wilma teria dado um papel com o texto pronto, fazendo com que ele copiasse, para que fosse anexado no processo:

“Foi neste cenário, de profundo abalo físico e emocional, que o requerente que, ressalta-se, à época, habitava a mesma residência que Wilma, foi constrangido por esta a redigir o documento acima transcrito a respeito da suposta união estável, tendo sido o texto manufaturado pelo patrono de Wilma e copiado à mão pelo requerente, que não concorda com seu conteúdo”, contestou a assessoria jurídica de Gabriel.

A defesa de Gabriel ainda ressaltou que ele buscou ajuda médica para voltar à sanidade quando completou maior idade. “Como efeito, o requerente passou a ter melhor entendimento dos fatos que se desenrolaram desde a morte de sua mãe, “tomou as rédeas” de sua própria vida, retornou à vida escolar, já tendo se matriculado, com ajuda de amigos, em nova escola para cursar o ano letivo de 2024, a fim de completar o 3º [terceiro] ano do ensino médio, e já se alistou no serviço militar, emancipando-se, definitivamente, do domínio emocional exercido por Wilma”, continuaram.

Por isso, Gabriel pede que essas provas sejam desconsideradas pela Justiça, comprovando todos os atendimentos médicos, além da revogação da declaração que reconheceu o vínculo de união estável entre Gal e Wilma. Ele pede para ser ouvido novamente, em novas circunstâncias, já que também apresentou conversas de um aplicativo de mensagens com a madrasta, onde ela usava xingamentos e tom ameaçador.