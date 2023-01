Após retomada de voos, Aeroporto de Feira busca atrair novas empresas

Um mês após o Aeroporto João Durval Carneiro, em Feira de Santana, retomar as atividades com voos comerciais, o empresário Antônio Valter de Moraes Lima, que detém a concessão para administrar o aeródromo, informou que está buscando novas empresas aéreas para operar no local, incluindo novos serviços de táxi aéreo.

Atualmente, há cinco opções de viagens semanais, através da Companhia Azul Linhas Aéreas, tanto de ida como de volta para Recife (PE), que segundo Antônio Valter, estão indo e voltando com lotação máxima, na maioria dos casos.

“A média é de 100 passageiros por dia, que está circulando entre Feira e Recife, e Recife-Feira. É um voo ATR para 70 lugares, então a resposta é que a comunidade está presente, está voando. Ontem [terça] mesmo a vinda de passageiros de Recife para aqui foi 100% lotado”, disse ele ao site Acorda Cidade.

Atualmente, os voos para a capital pernambucana acontecem às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos, com o avião pousando às 14h15 e decolando às 14h55.

O empresário disse ainda que após cumprir alguns trâmites burocráticos, a Azul deve iniciar a operação de cinco voos diários saindo de Feira de Santana. “Essa é nossa expectativa até o final do ano, que com certeza vamos conseguir”, complementou.

A expectativa é que pessoas que normalmente voam a partir de Salvador passem a utilizar o terminal feirense. As informações são do site Acorda Cidade.

