Após traição, Luísa Sonza teria excluído as redes sociais do celular

reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida da cantora Luísa Sonza de vestido branco e cabelo solto olhando para a câmera em fundo branco – Metrópoles – Foto: reprodução/InstagramApós uma semana conturbada e de muitas polêmicas por conta do exposed da traição de Chico Veiga, Luísa Sonza teria excluído todas as redes sociais do celular. A informação foi dada pelo perfil oficial Infos Luísa Sonza, no X (antigo Twitter).

Segundo o comunicado, Luísa fica longe da internet por tempo indeterminado, seguindo “apenas com as publicações contratuais de publicidade e com a divulgação de seu álbum”.

Luísa Sonza teria excluído todas as redes sociais do celular. Os perfis, entretando, continuam ativos Tanto no Twitter quando no Instagram, suas últimas públicações são datadas de 20 de setembro, dia em que participou do programa Mais Você, com Ana maria Braga, e noticiou o término.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?