Após Valdemar, Cláudio Castro elogia Lula: “Político experiente”

Governador do RJ deu a declaração depois de o presidente demostrar solidariedade: “A crise é da chuva e não política”

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante evento no Palácio do Planalto Antonio Cruz/Agência Brasil

PODER360 16.jan.2024 (terça-feira) – 8h30



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um “político experiente” e que ele não deixou de procurá-lo quando precisou de ajuda para conter os estragos dos temporais nas cidades cariocas. Castro declarou que “a crise é da chuva e não política”.

“No momento de crise, pouco importa o lado político. Vejo como natural ele [Lula] ter procurado o Paes 1º. Mas ele não deixou de me ligar quando eu o procurei. Ainda mais um político experiente, não faria nada contra o povo para me atingir. Ainda mais pela grandeza do cargo. Eu não ataco, não sou inimigo dele, nunca fomos”, disse Castro em entrevista à CNN.

Castro afirmou que ele e Lula têm a “obrigação” de trabalhar juntos neste momento de escalada de tensão. A chuva deixou, desde ao fim de semana, ao menos 12 mortos no Estado do Rio. “Nas eleições, fomos adversários, mas não inimigos”.

O governo federal demonstrou solidariedade com as vítimas das enchentes e anunciou medidas de ajuda. O governo antecipará o pagamento do Bolsa Família aos beneficiários que estão em áreas de risco e priorizará no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) obras de drenagem e encosta no Rio de Janeiro.

Nesta 3ª feira (16.jan.2024), uma comitiva do governo federal visitará áreas atingidas pelas chuvas no Rio. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e secretários sobrevoará as áreas mais afetadas.

Valdemar Costa Neto Castro é o 2º aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a elogiar Lula nos últimos dias. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, elogiou os governos anteriores do petista e disse que Lula “não tem comparação” com Bolsonaro.

“Não tem comparação. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente, e é um fenômeno, porque chegar onde ele chegou. Ele foi bem no governo também, e elegeu a Dilma depois. É completamente diferente o Lula do Bolsonaro”, afirmou Valdemar em entrevista ao jornal O Diário em 15 de dezembro de 2023.

Depois de ser criticado, o presidente do PL afirmou ter tido suas falas reproduzidas “fora de contexto”. Em seguida, sem citar nomes, Bolsonaro disse que teve um “problema sério” com uma pessoa e afirmou que, “se continuar assim”, o PL será implodido.