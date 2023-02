Apresentador da Band que detonou Datena e Catia Fonseca é substituído

Titular do Brasil Urgente MG, Marcos Maracanã disse que “povo não suporta” papo entre Datena e a apresentadora do Melhor da Tarde 15/02/2023 18:15, atualizado 15/02/2023 18:15

A Band substituiu o apresentador Marcos Maracanã, que detonou José Luiz Datena e Catia Fonseca ao vivo na edição mineira do Brasil Urgente.

Nesta quarta-feira (15/2), o programa foi comandado pelo jornalista esportivo Heverton Guimarães, que limitou-se a dizer que “o Maraca volta amanhã”. Nas redes sociais, Marcos Maracanã divulgou que apresentaria o Brasil Urgente.

José Luiz Datena, nascido em 1957, é um jornalista, locutor, radialista e apresentador brasileiro. Natural de Ribeirão Preto, São Paulo, Datena se consagrou como apresentador na década de 80 ao migrar da editoria de esportes para o jornalismo de políciaReprodução/ Instagram

Datena começou a carreira na comunicação ainda jovem. O primeiro emprego que teve foi como jornalista esportivo e locutor em uma rádio na cidade onde morava. Ao perceber o talento que tinha para a profissão, resolveu se aventurar na televisãoReprodução

Durante esse período, e com boas oportunidades, resolveu cobrir outros temas. Após reportagem sobre um lixão da cidade, por exemplo, o jornalista recebeu o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos HumanosReprodução/YouTube

Com o sucesso, durante os anos 80, foi contratado pela Rede Globo como repórter esportivo. Tempos depois, no entanto, trocou a maior emissora do país pela TV Bandeirantes, onde fez coberturas esportivas nacionais e internacionaisKelly Fuzaro/Band

Durante os anos 90, Datena foi contratado como locutor esportivo. À época, passou a chamar a TV Bandeirantes de Band, termo mantido até hoje. Em 1996, migrou para a Record e ganhou ainda mais notoriedade ao apresentar o programa Cidade AlertaBand/Reprodução

No início dos anos 2000, teve uma rápida passagem pela RedeTV, retornando, logo em seguida, para a Record. Tempos depois, deixou a emissora de Edir Macedo e resolveu voltar para a Band, onde passou a comandar o Brasil Urgente e o No coração do BrasilReprodução

Em 2010, Datena também apresentou o telejornal São Paulo Acontece, o programa esportivo Por Dentro da Bola, além do programa Manhã BandeirantesBand/Reprodução

No ano seguinte, chegou a conversar com a Record para apresentar novamente o Cidade Alerta. No entanto, meses após retornar para o programa, mudou de ideia e, outra vez, retornou para a Band e para o programa Brasil Urgente, onde permanece desde entãoReprodução

O jornalista é casado há décadas e é pai de cinco filhos, sendo dois de outras relaçõesBand/Reprodução

Paralelamente ao trabalho na TV, Datena anunciou várias vezes a intenção de se candidatar a cargos públicos, mas sempre desistiu. Com isso, se filiou a pelo menos cinco partidos desde 1992Reprodução

Recentemente, filiou-se ao Partido Social Cristão (PSC) para concorrer a uma vaga no Senado Federal. Contudo, faltando poucos meses para as eleições, o apresentador desistiu da candidaturaReprodução

Durante a vida e carreira, Datena colecionou diversas polêmicas. Em 2010, por exemplo, durante um comentário que fazia sobre um crime bárbaro, o apresentador acusou pessoas que não acreditam em Deus de serem as “responsáveis pela degradação da sociedade”Reprodução/Youtube

Outra polêmica envolvendo o jornalista está o caso Daniele de Toledo. À época, o apresentador apelidou a mulher de Monstro da Mamadeira após ela se tornar suspeita de matar a própria filha usando cocaína. Daniele ficou presa por dias e foi espancada por detentas, que a chamavam pelo tal apelido. Mais tarde, foi comprovado que as acusações de homicídio eram falsasReprodução/ SBT

Em 2019, Datena foi alvo de um processo por assédio sexual movido pela jornalista Bruna Drews, repórter do Brasil Urgente e integrante do extinto Agora é com Datena. O apresentador negou as acusaçõesReprodução

Na última terça-feira (14/2), Maracanã reclamou do “papo de janela” entre Datena e Catia Fonseca. Sincerão, ele disparou contra a conversa que atrasou o início de seu programa local.

“Depois desse ‘papo de janela’ aí, que o povo não suporta. Estou sendo sincero, o povo não suporta, a gente está aqui aguardando… aguardando! Para jogar uma imagem ao vivo! Exclusiva!”, gritou.

Assista ao trecho:

