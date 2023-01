Susana Vieira confessa medo de demissão da Globo: “O que vou fazer?”

Susana Vieira teme o novo regime de contratações por obra, e não mais contratos fixos e de exclusividade adotado pela Globo 28/01/2023 12:47, atualizado 28/01/2023 12:49

Reprodução

Susana Vieira, sem sombra de dúvidas, é uma das grandes atrizes da televisão brasileira. Ao longo dos anos de carreira, a famosa trabalhou em diversas produções da Globo e se consagrou como uma das profissionais mais prestigiadas. Contudo, a famosa revelou um medo.

Durante uma entrevista para a Folha de S. Paulo, Susana Vieira acabou falando sobre as recentes demissões promovidas pela Globo. Diante do novo formato de contrato por obra, nem mesmo os veteranos estão sendo perdoados, o que deixou a atriz bastante preocupada.

Leia a matéria completa no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.

