Aprovação de Tarcísio entre eleitores paulistanos sobe e chega a 59,1%, aponta Paraná Pesquisas

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (19) um levantamento sobre a cabeça do eleitor paulistano. Além de indicar a liderança de Ricardo Nunes (MDB) na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, a pesquisa mostra popularidade do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que chegou a 59,1% de aprovação na capital paulista. Outros 37,5% desaprovam a gestão do ex-ministro da Infraestrutura, enquanto 3,4% não souberam responder ou não opinaram. Em relação ao levantamento anterior, houve um avanço na popularidade de Tarcísio. Em fevereiro, ele tinha 55,3% de aprovação e 40,6% de desaprovação. Também melhorou a avaliação do paulistano sobre o governo estadual. Em fevereiro, 39,8% consideravam a gestão Tarcísio ótima ou boa, 32% a achavam regular e 26,7% a classificavam como ruim ou péssima. No novo levantamento, a porcentagem de bom ou ótimo subiu para 43,9%. Já a avaliação de regular caiu para 29,1%, enquanto 25% consideram o governo de São Paulo ruim ou péssimo. O instituto ouviu 1.350 eleitores na cidade. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, e o grau de confiança, de 95%.

Veja a avaliação de Tarcisio na cidade de São Paulo